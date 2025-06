Tarik e Guzide riceveranno i risultati del test del Dna nella puntata di Tradimento di venerdì 27 giugno: "Dundar è nostro figlio", dirà Yenersoy alla sua ex moglie, appena dopo le sue nozze con Sezai.

Le anticipazioni rivelano che al matrimonio di Sezai e Guzide assisterà di nascosto anche Kadriye, che andrà via con il cuore spezzato.

Nel frattempo, Kahraman sarà portato in ospedale e verrà sottoposto ad un intervento molto delicato. Dopo ore di attesa, i medici comunicheranno che gli è stata asportata la milza e che dovrà restare in terapia intensiva, ancora in pericolo di vita.

Kahraman in terapia intensiva dopo un delicato intervento

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Kahraman salverà la vita ad Ozan e che finirà però sotto un carico di terra. Oylum scaverà a mani nude per liberare suo marito e presto arriveranno anche i soccorsi.

Le condizioni di Kahraman appariranno sin da subito molto gravi e Ozan e Oylum saranno distrutti dalla paura di perderlo.

Per questo motivo, i due fratelli non potranno assistere alle nozze della madre che nel frattempo sposerà Sezai, ignara del grave incidente nei cantieri. Guzide e Sezai diventeranno marito e moglie mentre Kadriye assisterà alla scena di nascosto e con il cuore spezzato.

Poco dopo, arriverà una telefonata di Tarik che avrà una comunicazione molto importante per la sua ex moglie.

"Sono arrivati i risultati del test del Dna", dirà l'uomo, "Dundar è nostro figlio". Guzide dirà subito a tutti quello che ha appena saputo e avrà delle emozioni contrastanti a riguardo.

Nel frattempo, Kahraman sarà trasportato in ospedale e Ozan chiamerà sua madre per dirle che c'è stato un brutto incidente. La tensione in corridoio sarà molto alta per Oylum che non potrà fare altro che pensare al grosso carico che ha travolto Kahraman. "Erano più di 50 tonnellate di terra", dirà la ragazza a suo fratello temendo il peggio. Ozan, invece, sarà tormentato dai sensi di colpa: "Non ho sentito arrivare il camion", dirà, "è tutta colpa mia".

Mualla e Oylum in pena per Kahraman

Nella puntata di Tradimento di venerdì 27 giugno, Mualla si precipiterà in ospedale con Ilknur ed Ensar.

Quando sentirà che Kahraman è ancora in pericolo di vita, la donna perderà i sensi. Guzide, Sezai e il resto della famiglia raggiungeranno Oylum per starle accanto e incoraggiarla in questo momento difficile. "Ho seppellito due figli, se succede qualcosa a Kahraman non potrò più vivere" dirà Mualla in lacrime.

Nazan sarà ottimista e farà di tutto per tranquillizzare sua zia. Dopo ore di attesa, finalmente i medici usciranno dalla sala operatoria. "Abbiamo rimosso la milza, ma deve restare in terapia intensiva", dirà la dottoressa, "le prossime ore saranno decisive".

Nel frattempo, Ipek non farà altro che guardare le sue foto con Oltan e non riuscirà a reagire. Azra arriverà a farle visita e vedendola in quello stato penserà che Sezai sia la causa di tutto.

"Come lo hai scoperto?", chiederà Azra alla sua amica che non riuscirà a capire il senso della domanda. "Tuo padre e Guzide si sono sposati", dirà ancora Azra che le mostrerà la foto delle nozze.

La solitudine e la disperazione di Ipek

Nelle puntate precedenti, Ipek ha finto di essersi tolta la vita.

La ragazza sperava che in questo modo Sezai si sarebbe sentito in colpa nei suoi confronti e avrebbe lasciato Guzide. Le cose, però, non sono andate affatto come sperava la ragazza.

Quando Yesim ha scoperto che Ipek era viva, tutti si sono rivoltati contro di lei. Oltan ha lasciato la sua fidanzata senza darle alcuna possibilità di recuperare, ma anche Sezai è stato molto duro.

L'uomo ha chiuso con Ipek: "Non hai più un padre, sei sola", le ha detto.

Ipek lo ha implorato in lacrime ma non è servito a niente: Sezai le ha ripetuto che da quel momento in poi la sua vita non gli interessava. Adesso Ipek è completamente sola e può contare solo sul sostegno di Neva che continua a prendersi cura di lei nonostante tutto.