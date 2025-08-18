Cambio programmazione sulle reti Mediaset dal 18 al 24 agosto con lo slittamento d'orario di Forbidden Fruit, la soap opera turca che dopo lo stop di Ferragosto tornerà in onda nel daytime pomeridiano, iniziando però più tardi rispetto al solito.
Per If you love, invece, ci sarà spazio anche nel pomeriggio della domenica di Canale 5 mentre La notte nel cuore tornerà in onda regolarmente in prime time a partire dal 24 agosto.
Forbidden Fruit slitta in daytime: cambio programmazione tv dal 18 al 24 agosto
Le novità della programmazione tv Mediaset riguarderanno la messa in onda di Forbidden Fruit nel daytime pomeridiano estivo.
Le nuove puntate, come riportato dalla Guida Tv Mediaset, a partire dal 18 agosto non saranno in onda dalle ore 14:15 in poi, bensì slitteranno tra le 14:40 e le 14:45 circa.
La soap turca, quindi, lascerà maggiore spazio agli episodi della soap opera Beautiful cominciando la sua messa in onda in ritardo di circa 20/25 minuti rispetto al solito.
A seguire, poi, confermati gli appuntamenti inediti con If you love e La forza di una donna, che terranno compagnia al pubblico nel daytime feriale dalle 15:30 alle 18:40 circa.
Il pubblico italiano ha apprezzato Forbidden Fruit nel daytime di Canale 5
L'appuntamento con Forbidden Fruit dopo un inizio in sordina e decisamente complicato dal punto di vista Auditel, ha saputo poi conquistare il gradimento del pubblico italiano.
La serie turca, in questi mesi di messa in onda su Canale 5, ha conquistato una media di oltre 1,8 milioni di spettatori in daytime, arrivando a toccare anche il 22% di share.
Numeri che hanno permesso alla rete ammiraglia di vincere la gara ascolti del pomeriggio estivo, superando di gran lunga le repliche delle fiction trasmesse su Rai 1, ferma al 10% di share nello stesso slot orario.
If you love arriva anche di domenica pomeriggio su Canale 5
Il cambio programmazione Mediaset riguarderà anche l'appuntamento con If you love dato che la nuova serie sentimentale di Canale 5 sarà in onda anche di domenica pomeriggio.
Dal 24 agosto, infatti, i nuovi episodi andranno in onda anche nel daytime festivo dalle 14:30 alle 15:30 circa, seguiti da un film sentimentale e poi dalla serie turca Innocence.
Novità in arrivo anche nella prima serata domenicale Mediaset a partire dal 24 agosto: dopo lo stop estivo di due settimane, riprenderà il consueto appuntamento con La notte nel cuore.
La serie turca andrà avanti per tutta la stagione nel prime time domenicale, sfidando in autunno la prima stagione della fiction Rai Balene, in prima visione assoluta, che segnerà il ritorno sul piccolo schermo di Veronica Pivetti.