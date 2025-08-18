Sarp si sentirà in colpa per Bahar e i suoi figli nelle prossime puntate de La forza di una donna e si confiderà con Piril: "Sono così poveri, non hanno niente".

Le anticipazioni rivelano che, qualche giorno dopo, Sarp si presenterà a casa di Enver per consegnargli una busta piena di denaro destinata a Bahar. Enver rifiuterà l’offerta, temendo che si tratti di soldi sporchi o provenienti da Piril. Nonostante l’insistenza di Sarp, alla fine l’uomo verrà cacciato in malo modo.

Sarp e Bahar si riabbracceranno

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che arriverà il sospirato abbraccio tra Sarp e Bahar, ma sarà solo l’inizio di nuovi guai.

Tutto questo accadrà quando Bahar supererà con successo il trapianto e non sarà più in pericolo di vita. Sarp deciderà di correre il rischio e andare da sua moglie, anche se Munir lo supplicherà di non farlo. L’uomo di fiducia di Suat spiegherà a Sarp che il suo nemico Nezir ha scoperto dove abita Bahar e tiene sotto controllo il palazzo. Tuttavia, Sarp non si lascerà condizionare dalla paura e, indossando un cappuccio, andrà a trovare sua moglie. L'abbraccio durerà pochi minuti, ma basterà a Sarp per farsi un'idea di dove vive adesso la sua famiglia e in che condizioni economiche si trovi. Quando tornerà a casa da Piril, Sarp non potrà fare altro che ripensare a quei bambini e a Bahar, che in sua assenza sono stati costretti a vivere senza l'aiuto di nessuno.

La donna chiederà a suo marito il perché delle sue lacrime e lui le risponderà: "Sono così poveri. Il quartiere in cui vivono, la loro casa". Sarp si commuoverà per la condizione di Bahar e dei bambini: "Non hanno niente, solo miseria". L'uomo si sentirà profondamente in colpa, mentre Doruk e Nisan continueranno a chiedere a Bahar quando tornerà il loro padre. La bambina inizierà a pensare che Sarp non ami la sua famiglia, soprattutto perché saprà che suo padre ha altri figli. Tuttavia, Bahar continuerà a ignorare questo particolare e incoraggerà i suoi figli ad aspettare, come le ha chiesto Sarp durante la sua visita.

Sarp deciso ad aiutare economicamente la sua famiglia

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sarp busserà alla porta di Enver, che non lo accoglierà con gioia.

Gli rimprovererà di aver fatto del male ai bambini che lo amano. "Ho qualcosa di importante da dirvi", annuncerà Sarp, "Devo aiutare la mia famiglia". L'uomo prenderà una busta piena di soldi e la porgerà a Enver: "Puoi dargliela per favore?". Hatice si avvicinerà per prendere la busta, ma suo marito la bloccherà: "No, non lo faremo". La donna spiegherà a Enver che i bambini hanno bisogno di quel denaro e dopotutto Sarp è il loro padre. Enver sarà irremovibile: "Come facciamo a sapere che non provengono da sua moglie ricca o dal suocero?". Enver si alzerà, prenderà la busta e la restituirà a Sarp, intimandogli di andare via subito.

Il primo incontro di Sarp e Sirin

Nelle puntate in onda in Italia, Sarp ha incontrato Sirin per caso e ha sfogato la sua rabbia su di lei.

Ancora convinto che Bahar e i suoi figli siano morti in un incendio, Sarp ha accusato Sirin di aver rovinato la vita a tutti facendolo cadere dal traghetto. La ragazza ha avuto molta paura e alla prima occasione è fuggita nel cimitero. Durante la fuga, però, Sirin si è trovata di fronte alle finte tombe di Bahar, Nisan e Doruk ed è andata in panico. Appena tornata a casa, Sirin ha provato a contattare Bahar, ma qualcuno le ha impedito di rivelare che ha visto Sarp. Le minacce si sono fatte sempre più pesanti per Sirin che alla fine è stata rapita dagli uomini di Suat. Sarp è all'oscuro di tutto e pensa che sua moglie Piril e suo suocero siano sinceri con lui, visto che gli hanno salvato la vita tempo fa.