Le anticipazioni delle nuove puntate di Forbidden Fruit rivelano che Yildiz scoprirà di essere incinta per la prima volta.

Dopo aver inizialmente finto una gravidanza per evitare che Halit ponesse fine al loro matrimonio, verrà sottoposta a un nuovo test di gravidanza su richiesta del marito, che confermerà la sua gravidanza.

Intanto, Zeynep farà una scoperta dolorosa: verrà a sapere di essere stata ingannata da Alihan, che ha sposato in segreto Ender per portare avanti la sua vendetta ai danni di Halit.

Yildiz scoprirà di essere incinta: anticipazioni turche Forbidden Fruit

Yildiz metterà in scena una gravidanza. In questo modo, riuscirà a impedire che Halit possa interrompere il loro matrimonio.

Un piano che, tuttavia, verrà scoperto da Ender, la quale metterà in guardia l'ex marito e gli consiglierà di stare attento, dato che sua moglie lo sta ingannando.

Halit, tormentato dai dubbi, deciderà di sottoporre Yildiz a un prelievo del sangue per eseguire un nuovo test di gravidanza.

Il risultato delle analisi sarà inaspettato per Yildiz, visto che scoprirà di essere realmente incinta del suo primo figlio.

Zeynep viene ingannata da Alihan nelle nuove puntate della soap turca

Le anticipazioni delle nuove puntate di Forbidden Fruit, inoltre, rivelano che Zeynep dovrà fare i conti con l'inganno da parte di Alihan, il quale convolerà a nozze in segreto con Ender.

L'uomo compirà questo passo per entrare in possesso del 5% delle quote dell'azienda di Halit e così vendicarsi di lui, dopo aver scoperto che in passato ha avuto una relazione segreta con sua madre.

Un matrimonio che, tuttavia, creerà grandi problemi ad Alihan, visto che Zeynep deciderà di chiudere la loro storia d'amore e rinunciare così anche all'idea delle nozze, malgrado avesse ricevuto un anello di fidanzamento ufficiale.

L'appuntamento con Forbidden Fruit vince la sfida ascolti anche in pieno agosto

Intanto, non si arresta il successo di Forbidden Fruit nel daytime pomeridiano estivo di Canale 5, confermandosi tra i programmi più seguiti della rete.

La soap ha dimostrato la sua forza anche in pieno agosto e, nonostante lo scarso traino delle repliche di Beautiful, ha mantenuto intatta la sua media di oltre 1,8 milioni di spettatori, con punte che hanno sfiorato i 2 milioni in diversi episodi.

Con uno share compreso tra il 19 e il 21%, la serie turca ha vinto a mani basse la sfida auditel del pomeriggio estivo.