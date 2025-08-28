Cambio programmazione per Forbidden Fruit nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 dove, a partire dal 6 settembre, sarà in onda anche al sabato pomeriggio.
Dopo il buon successo di ascolti registrato nel corso di queste settimane estive, Mediaset ha scelto di puntare su questa serie anche nel fine settimana, trasmettendo degli episodi speciali al sabato.
L'orario di inizio, però, cambierà rispetto a quello del daytime feriale e al momento è previsto per le 14:30.
La soap Forbidden Fruit arriva al sabato pomeriggio
L'appuntamento con Forbidden Fruit è confermato nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 per tutta la stagione autunnale.
Mediaset ha scelto di puntare su questo titolo per rinforzare il daytime, dopo aver deciso di sospendere la messa in onda di Tradimento al pomeriggio per continuare a trasmetterla soltanto nella fascia serale.
Tra le novità dell'autunno spicca la messa in onda della soap incentrata sulle vicende di Zeynep e Alihan anche nel fine settimana, con nuovi episodi che sono già previsti al sabato a partire dal 6 settembre.
Come cambia la programmazione di Forbidden Fruit dal 6 settembre: la soap dura di più
Tuttavia, a differenza di quanto accade nel daytime feriale, le nuove puntate di Forbidden Fruit al sabato non andranno in onda a partire dalle 14:15, bensì l'orario di inizio è fissato per le 14:30, subito dopo una puntata più lunga di Beautiful in prima visione assoluta.
Cambierà anche la durata complessiva della puntata dato che, l'episodio di sabato 6 settembre, risulta in palinsesto fino alle 15:45.
A seguire, poi, ci sarà spazio per la messa in onda di un film sentimentale seguito alle 17:50 dalla serie turca Innocence confermata anche di domenica pomeriggio, sempre nello stesso slot orario, prima di lasciare spazio al game show musicale Sarabanda condotto da Enrico Papi.
Zeynep manda all'aria il suo matrimonio nei prossimi episodi
Intanto, le anticipazioni delle nuove puntate turche in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che Zeynep accetterà di convolare a nozze con Dundar, dopo aver scelto di chiudere definitivamente la sua relazione con Alihan.
La donna si mostrerà convinta della sua scelta fino a quando Alihan non deciderà di ricomparire prepotentemente nella sua vita, proprio nel giorno del suo fatidico sì.
Prima della partenza per l'America, Alihan deciderà di confessare a Zeynep i suoi veri sentimenti e finirà per metterla in crisi.
A quel punto si renderà conto che la scelta del matrimonio con Dundar non è quella giusta per lei, tanto da decidere di mandare tutto all'aria per correre dal suo vero amore, Alihan e bloccarne la partenza per gli USA.