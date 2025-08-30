Le anticipazioni delle nuove puntate autunnali di Forbidden Fruit rivelano che Zeynep si renderà conto di non essere più disposta a convolare a nozze con Dundar, finendo per mandare all'aria il loro matrimonio.

Un rifiuto che farà indispettire l'uomo, tanto da diventare molto vendicativo e pronto a tutto pur di farla pagare a Zeynep. A quel punto, deciderà di sequestrarla e costringerlo a sposarlo in gran segreto mettendo a rischio anche la vita di sua mamma Asuman.

Zeynep manda all'aria le sue nozze: anticipazioni autunnali Forbidden Fruit

Le nuove trame della soap opera turca di Canale 5 di questo autunno rivelano che Zeynep, nel giorno del suo matrimonio con Dundar, riceverà la visita inaspettata di Alihan, il quale si lascerà andare ad una accorata dichiarazione d'amore che sorprenderà la donna.

Parole che colpiranno il cuore di Zeynep, la quale si renderà conto di non aver mai smesso di amarlo: a quel punto manderà all'aria il suo matrimonio e deciderà di correre in aeroporto per bloccare la partenza di Alihan e convincerlo a restare con lei.

Un gesto che manderà su tutte le furie Dundar, tanto da fargli architettare una spietata vendetta ai danni della donna per fargliela pagare.

Zeynep viene rapita e scopre che sua madre è in pericolo di vita

Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit rivelano che Zeynep finirà nelle mani di Dundar che, dopo averla sequestrata, la farà portare in un posto segreto dove dovrà svolgersi il loro matrimonio.

La donna non avrà via di scampo dato che, Dundar, le mostrerà un filmato in cui compare sua mamma, vittima di un gruppo di rapitori che la ricattano con una pistola puntata alla tempia.

Nel caso in cui Zeynep dovesse sottrarsi a queste nozze, sua mamma farebbe una brutta fine: a quel punto, quindi, la donna non avrà via di scampo e si ritroverà costretta a pronunciare il fatidico sì

Zeynep sarà costretta a trattenere anche le lacrime per evitare di far infuriare ancora di più Dundar, il quale continuerà a ribadire che lo avrebbe umiliato al cospetto dei suoi familiari, lasciandolo all'altare nel giorno del loro fatidico sì.

Prosegue l'ottimo trend Auditel per Forbidden Fruit su Canale 5

In attesa di questi episodi, il mese di agosto si è concluso positivamente per la soap opera dal punto di vista Auditel.

Con una media di circa 1,9 milioni di spettatori e uno share che ha superato la soglia del 21%, Forbidden Fruit ha mantenuto intatta la sua platea anche durante le settimane centrali di agosto, riuscendo a toccare punte del 23% durante la messa in onda, superando ampiamente le fiction in replica trasmesse dalla concorrenza Rai.