Le anticipazioni delle nuove puntate di Forbidden Fruit in programma dal 25 al 29 agosto su Canale 5 rivelano che Zeynep Yilmaz farà misteriosamente perdere le sue tracce.

Alihan, però, non avrà intenzione di arrendersi e si attiverà per cercare di ritrovarla.

L'incontro tra i due, tuttavia, non porterà all'esito sperato: Zeynep, infatti, finirà per scagliarsi duramente contro Alihan, chiedendogli di essere lasciata in pace e di farsi da parte.

Zeynep fa perdere le sue tracce: anticipazioni Forbidden Fruit dal 25 al 29 agosto

Zeynep deciderà di allontanarsi dalla festa e, profondamente scossa, opterà per far perdere le sue tracce.

La donna non darà suoi segnali e nessuno saprà che fine abbia fatto: sarà un duro colpo in primis per Alihan, che si sentirà profondamente in colpa.

L'uomo non riuscirà a darsi pace all'idea che Zeynep sia da sola e non voglia dare segni di vita, così deciderà di mettersi sulle sue tracce, speranzoso di ritrovarla al più presto e di riportarla a casa sana e salva.

Alla fine riuscirà a trovarla: Zeynep si mostrerà particolarmente scossa per aver ferito Cem e chiederà ad Alihan di farsi da parte e uscire dalla sua vita.

Zeynep si scaglia duramente contro Alihan

Le anticipazioni di Forbidden Fruit dal 25 al 29 agosto rivelano che Alihan non avrà tuttavia intenzione di fare dei passi indietro, mostrandosi pronto a tutto pur di stare al fianco della sua amata.

Zeynep, però, non la prenderà bene e questa volta esploderà arrivando a dire ad Alihan che, in realtà, gli causa soltanto sofferenza.

Intanto Ender deciderà di organizzare una cena di lavoro tra Zehra e Osman, un uomo ben conosciuto per la sua fama di dongiovanni.

Lo scopo della donna sarà quello di assicurarsi un progetto che si preannuncia particolarmente vantaggioso: in questo, Osman potrebbe rivelarsi un prezioso alleato.

Il successo Auditel della soap Forbidden Fruit non si arresta neppure in pieno agosto

In attesa di questi episodi, anche durante la settimana di Ferragosto l'appuntamento con Forbidden Fruit ha saputo conquistare il gradimento degli spettatori di Canale 5.

La soap opera turca si è portata a casa una media di oltre 1,8 milioni di fedelissimi appassionati in daytime, arrivando a toccare la soglia del 21% con punte che hanno raggiunto anche il muro del 25%.

Numeri decisamente importanti, che anche nelle giornate in cui si assiste in genere ad un forte calo della platea televisiva hanno permesso alla rete di poter conquistare la leadership del pomeriggio feriale.