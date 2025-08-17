Dopo la pausa estiva, La Notte nel cuore tornerà con un nuovo appuntamento domenica 24 agosto.

Nel corso del nuovo episodio, Sevilay deciderà di fuggire con Nuh dopo aver scoperto di essere stata adottata. Peccato che il tentativo fallirà, visto che Cihan riuscirà a intercettare i due fuggiaschi e a fermarli, riportando a casa la moglie e dando ordine ai suoi scagnozzi di picchiare Nuh.

Sevilay fugge insieme a Nuh: anticipazioni 24 agosto

Sevilay sarà sconvolta dopo aver scoperto di essere stata adottata e, dinnanzi a tutta la famiglia, chiederà invano a Hikmet chi siano i suoi veri genitori.

La tensione in casa Sansalan si alzerà sempre più e Cihan metterà in chiaro che d'ora in poi sarà lui a prendere le decisioni per tutti i membri della famiglia.

Sevilay, esasperata dalla situazione, scapperà di casa e raggiungerà Nuh. I due troveranno un punto di incontro e decideranno di fuggire insieme per iniziare una nuova vita lontani dalla Cappadocia.

Melek, invece, seguirà Cihan, arrivando poi ad avere con lui un confronto carico di tensione.

La sorella di Nuh non riuscirà a dirgli di essere incinta e, sopraffatta dal dolore, se ne andrà ritrovandosi sull'orlo di una scarpata, incapace di trovare una via di uscita. Hikmet si accorgerà che la figlia è fuggita da casa e avvertirà prima Samet e poi Cihan.

Quest'ultimo non perderà tempo e, dopo aver radunato alcuni degli uomini più fidati, partirà alla ricerca della moglie.

Cihan blocca la fuga di Sevilay e dà ordine di far picchiare Nuh

Cihan sarà certo che Sevilay sia fuggita con Nuh e avrà conferma dei suoi sospetti quando intercetterà e fermerà la loro auto.

La tensione sarà alle stelle quando entrambi estrarranno le rispettive pistole e se le punteranno uno contro l'altro.

Sevilay sarà terrorizzata soprattutto perché avrà timore che Cihan possa fare del male a Nuh. La ragazza verrà fatta salire a forza sulla macchina di Cihan, il quale metterà in moto e la riporterà alla villa.

Gli scagnozzi di Cihan si rimarranno invece con Nuh, il quale subirà un pestaggio che lo ridurrà in fin di vita.

Gli uomini di Cihan lo lasceranno privo di sensi a bordo della strada e in assenza di soccorsi.

Intanto Sevilay, giunta alla villa, vivrà da prigioniera nella sua stessa casa: Cihan proibirà infatti a chiunque della famiglia di aiutarla a mettersi in contatto con l'esterno.

La Notte nel cuore torna dopo la sosta del 10 e 17 agosto

Buone notizie per i fan de La Notte nel cuore, che da domenica 24 agosto potranno dunque tornare a seguire le vicende della loro soap tv preferita.

La serie con Nuh e Melek ha saltato solo gli appuntamenti del 10 e del 17 agosto e questo perché Mediaset non ha voluto sprecare episodi clou della serie trasmettendoli nel periodo di Ferragosto in cui, per tradizione, la platea televisiva si trova ad essere parecchio ridotta.