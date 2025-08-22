Nelle prossime puntate di Forbidden fruit, Emir finirà in una situazione drammatica. Dopo i debiti accumulati, gli usurai torneranno a farsi vivi e organizzeranno il suo rapimento per costringerlo a restituire il denaro. Una svolta che metterà in allarme anche Dündar, deciso a intervenire per salvarlo. Il giovane, convinto di potersi rifare una vita grazie al lavoro e all’affetto sincero degli amici, si ritroverà invece a pagare un prezzo altissimo per gli errori commessi in passato.

Il percorso di Emir tra lavoro e sentimenti

Il pubblico di Canale 5 ha iniziato ad apprezzare il personaggio di Emir, un caro amico di Zeynep.

È un ragazzo alla mano, ma, purtroppo, troppo bravo a cacciarsi dei guai. Ha dei gravi problemi con gli usurai, che gli staranno sempre alle calcagna, per questo si è rivolto ad Alihan affinché gli desse un posto di lavoro nella sua azienda.

Anche qui non smetterà di dare del filo da torcere, visto che si innamorerà di Lila e quando Alihan se ne accorgerà, lo manderà subito via dalla sua azienda. Emir verrà assunto nell'azienda di Halit, dove avrà modo di vedere molto spesso Lila, visto che sarà sempre nei paraggi. Quando Alihan lo verrà a sapere, deciderà di reintegrarlo nella sua società, almeno così potrà tenerlo d’occhio.

I debiti con gli usurai

Emir penserà di poter avere finalmente una vita tranquilla, ma non sarà così.

Un giorno gli usurai torneranno, pretendendo da lui 3.000 lire turche, che improvvisamente diventeranno 6.000. Lui chiederà del tempo, promettendo di saldare il debito, ma non riuscirà a mettere da parte questa somma.

Il sostegno di Dündar

Intanto, ci sarà qualcuno che avrà a cuore la sua situazione: Dündar, il nuovo spasimante di Zeynep, disposto a fare tutto per le persone che gravitano intorno alla ragazza. Proprio per questo motivo, chiederà a uno dei suoi uomini di tenere d'occhio la casa di Emir, facendo da guardia proprio di fronte al suo ingresso.

Il rapimento di Emir

Emir condivide un appartamento con Caner e una mattina i due usciranno per andare al lavoro. Mentre saranno fuori dalla porta, Caner si ricorderà che deve fare un'ultima cosa.

"Tu inizia ad andare, poi ti seguo", dirà a Emir e il ragazzo farà così.

Pochi metri dopo, verrà raggiunto da un'auto, da cui scenderanno due tipi loschi che lo caricheranno in macchina e lo porteranno via. L'assistente di Dündar allerterà subito il suo capo, raccontandogli che cosa è successo. "Seguilo e mandami la posizione, così ti raggiungo immediatamente", dirà Dündar, pronto a salvare la vita di Emir, anche per fare colpo su Zeynep, che non sa ancora in che guai si sia cacciato il suo caro amico.