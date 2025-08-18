In Forbidden Fruit Erim ruba l’auto del padre per andare in giro con gli amici che Halit gli aveva proibito di frequentare. Alla guida senza esperienza, sotto la pioggia e con la macchina fuori controllo, il ragazzo finirà per investire una donna. Gli amici, presi dal panico, lo abbandoneranno sul posto, lasciandolo solo ad affrontare le conseguenze e il giudizio della famiglia.

Ender sposa Alihan e delude il figlio

Erim verrà investito da una serie di novità che scombussoleranno la sua vita. Non solo la madre Ender, senza alcun preavviso, ha sposato Alihan, in più ha saputo che lei e Halit hanno avuto diversi incontri intimi da quando il padre è sposato con Yildiz.

L’influenza negativa degli amici di Erim

Entrerà nella sua fase di ribellione e seguirà il suo amico Alp, che gli farà conoscere alcuni ragazzi non proprio affidabili e abbastanza maleducati. Quando si renderanno conto che Erim è davvero ricco, gli chiederanno di poter andare a casa sua. Qui si comporteranno da veri maleducati, con richieste di cibo al limite dell'immaginabile e mettendo sottosopra la casa. Aysel non riuscirà più a gestirli, così chiederà l'intervento di Yildiz. La ragazza non si farà scrupoli a cacciarli di casa, ma questo gesto segnerà una rottura con Erim, che riferirà tutto al padre.

Halit prende le difese del figlio contro Yildiz

Halit darà solamente retta alle parole di Erim, senza prendere in considerazione Yildiz, facendo arrabbiare la moglie.

Solo dopo alcuni giorni, Halit avrà modo di constatare di persona che quei ragazzi non sono affatto un buon esempio, così impedirà al figlio di vederli nuovamente, ma, soprattutto, non vorrà più vederli a casa sua.

Erim, però, non darà retta al padre e continuerà a frequentare questi ragazzi e un giorno uno di loro gli chiederà se può prendere la macchina del padre per farsi un giro.

Il gesto avventato di Erim

Durante la colazione, Erim chiederà a Zehra dove il padre tiene le chiavi della macchina. Lei glielo rivelerà, non pensando che il fratello voglia prendere l'auto. Invece Erim lo farà e andrà in giro per Istanbul con i suoi amici. La giornata non sarà delle migliori, perché pioverà e in più Erim si troverà alla guida di un mezzo che non sa gestire.

L’incidente e la fuga degli amici

Infatti, a un certo punto, sentiranno un tonfo piuttosto forte. Un amico scenderà dalla macchina e vedrà una donna riversa a terra: Erim l'ha investita e la donna non si muove. "Oh mio Dio, l'abbiamo uccisa, presto scappiamo via", dirà il ragazzino agli altri amici, lasciando Erim completamente solo. Il ragazzo se la vedrà brutta, chissà come reagirà il padre alla scoperta di ciò che ha fatto.