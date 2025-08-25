Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano l'avvio delle indagini da parte della polizia in seguito al pestaggio di Gennaro. Nelle puntate in onda da lunedì 1 a venerdì 5 settembre alle 20:50 su Rai 3, Roberto colpirà Gagliotti con dei pugni, mentre Luciana sarà tra i testimoni dell'aggressione. Le forze dell'ordine interverranno per chiarire l'accaduto e, oltre alla segretaria dei Cantieri Flegrei Palladini, verranno ascoltati anche alcuni operai dell'azienda navale. Ci sarà spazio anche per il ritorno di Vinicio, preoccupato per la grave situazione in cui si trova suo fratello, mentre Damiano scoprirà l'esito del concorso che ha sostenuto per ottenere la promozione a vice ispettore.

Luciana e gli operai dei Cantieri Flegrei Palladini vengono interrogati dalla polizia

Ai Cantieri Flegrei Palladini si verificherà un episodio grave quando Roberto Ferri, in un momento di perdita del controllo, aggredirà fisicamente Gennaro Gagliotti. La situazione degenererà rapidamente, rendendo necessario l'intervento della polizia per chiarire le dinamiche del pestaggio. Luciana assisterà all'accaduto e verrà chiamata a fornire la sua testimonianza. Va ricordato che la segretaria dell'azienda navale è da anni al fianco dei coniugi Ferri, e non è escluso che durante l'interrogatorio possa emergere un colpo di scena: potrebbe infatti decidere di proteggere Roberto e Marina. Tuttavia, sarà necessario attendere la messa in onda delle puntate per scoprire quali saranno le sue reali intenzioni.

Nel frattempo, anche gli operai verranno interrogati, mentre Vinicio farà ritorno a Napoli per stare vicino al fratello Gennaro.

Damiano scopre l'esito del concorso

Nel frattempo, verranno approfondite le vicende di altri personaggi della soap partenopea, tra cui Damiano. Il poliziotto scoprirà l'esito del concorso sostenuto per ottenere la promozione a vice ispettore, anche se le anticipazioni non rivelano se riuscirà a conquistare l'ambita posizione. Inoltre, Damiano si troverà a dover prendere una decisione importante, ma Rosa cercherà di fargli cambiare idea. Non è ancora chiaro se la scelta riguarderà la sua vita privata o quella professionale. Intanto, Michele Saviani scoprirà di avere ancora problemi alla gamba: il percorso di recupero fisico non andrà come sperato.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosa e Damiano si sono baciati

Nei precedenti episodi di Un posto al sole, andati in onda su Rai 3, Damiano ha baciato Rosa, lasciando la sua ex compagna turbata da questo riavvicinamento. Tuttavia, Clara ha convinto Rosa a partire con Pino per le vacanze in Turchia, invitandola a concentrarsi sul suo attuale fidanzato e a non pensare più a Damiano. Nel frattempo, Viola è partita per Milano insieme a Eugenio, mentre Mariella e Guido hanno vissuto una notte di passione.