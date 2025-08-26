Le trame delle puntate di Forbidden Fruit, in onda da lunedì 1° a venerdì 5 settembre su Canale 5, rivelano che Emir confiderà a Caner di essersi scambiato dei messaggi con Lila. Halit, invece, chiederà a Yildiz (Eda Ece) il divorzio dopo aver scoperto che, in passato, è stata sposata con Kemal.

Emir si scambia messaggi con Lila

La convivenza tra Halit e Yildiz arriverà a un punto morto. Ender (Sevval Sam) proverà a far ingelosire l'ex marito iniziando a frequentare Bulent. La donna convincerà poi Halit a mettere alla prova Yildiz, offrendole una somma generosa di denaro.

Ender sarà sicura che la sua rivale preferisca i soldi al matrimonio con Halit. Kemal racconterà il piano all'ex moglie, che rifiuterà i soldi, dichiarando di volere solo l'amore di Halit. L'uomo, a questo punto, proporrà a Yildiz di scappare insieme, ma lei preferirà rimanere al fianco del marito.

Emir racconterà a Caner che si sta scambiando dei messaggi con Lila, mentre Zeynep rimarrà sconvolta quando scoprirà che Hira sta frequentando Alihan. Hira confesserà a Zeynep di aver trovato a casa di Alihan un anello di fidanzamento con una data incisa sopra. Zeynep, dalla data, capirà che l'uomo voleva chiederle di sposarla poco prima di lasciarla. La donna correrà da Alihan (Onur Tuna) al quale chiederà perdono.

I due suggelleranno il ritorno di fiamma trascorrendo una notte di passione.

Halit chiede il divorzio a Yildiz

Alla festa per l'inaugurazione dell'hotel, Ender giungerà al braccio di Erdem per destare la gelosia di Halit. Sarà qui che quest'ultimo scoprirà che il suo misterioso socio è in realtà Kemal ed è stato in passato sposato con Yildiz. Halit, fuori controllo, avrà un confronto con la moglie, alla quale chiederà il divorzio anche se preferirà attendere qualche settimana per non compromettere la sua reputazione. Allo stesso tempo, Kemal penserà di stringere un accordo con Ender, che a sua volta penserà di trasferirsi in una villa di lusso.

Zeynep ha fatto perdere le sue tracce

Negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit andati in onda a fine agosto 2025 su Canale 5, Zeynep Yilmaz è sparita dalla festa dopo il bacio che si è scambiata con Alihan Tasdemir (Onur Tuna) e la fine della storia d'amore con Cem.

Alihan e Yildiz si sono mostrati in ansia per lei, e la ragazza ha chiesto a Halit di aiutarla nelle ricerche. Tuttavia, quest'ultimo si è dimostrato poco interessato alla scomparsa della cognata e ha invitato sua moglie a chiedere aiuto a Kemal. Zeynep è stata rintracciata al termine di una lunga ricerca, turbata da quanto accaduto con Cem alla festa, mentre Alihan ha insistito per parlarle.