Bahar sarà terrorizzata quando Munir le tenderà una trappola con un finto messaggio di Sarp nelle prossime puntate de La forza di una donna. "I tuoi figli sono nelle nostre mani", dirà l'uomo di Sarp, intimandole di obbedire ai suoi ordini.

Le anticipazioni rivelano che Bahar si presenterà a un incontro organizzato come se fosse con Sarp, ma qui scoprirà con i propri occhi che l’uomo ha una moglie e due figli. Nel frattempo, Doruk e Nisan verranno sequestrati per impedire a Bahar di chiarirsi subito con Sarp. La protagonista assisterà impotente a una scena di apparente serenità familiare del marito e sarà costretta a non reagire.

Tutto questo avrà un unico scopo: separare Bahar da Sarp in modo definitivo. Il piano sarà orchestrato da Piril, Suat e Sirin, ormai alleati.

Sirin e Piril: unite contro Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar supererà con successo l'operazione di trapianto e tornerà a casa perfettamente guarita. Questa splendida notizia permetterà anche a Sarp di riabbracciare Bahar, perché non rischierà più di peggiorare il suo stato di salute. Per Bahar sarà una gioia immensa, ma anche l'inizio di nuovi guai, perché, appena Sirin verrà a sapere dell'incontro, correrà ai ripari. Innanzitutto, telefonerà a Suat: "Devo vedere Piril". Quest'ultima, all'inizio, rifiuterà un'alleanza con la ragazza, ma poi si convincerà e con lei e Suat formerà una squadra unita da un solo scopo: dividere Bahar da Sarp.

Per raggiungere il loro scopo, Bahar dovrà scoprire con i propri occhi che Sarp ha una nuova famiglia e nello stesso tempo impedirle di chiarirsi con suo marito. Il piano avrà inizio con un finto messaggio che arriverà sul telefono di Bahar. "Sarp mi ha scritto", dirà felice la donna, pensando che suo marito sia finalmente tornato. Nel messaggio ci sarà un appuntamento in aeroporto e Bahar si recherà subito all'incontro per rivedere finalmente suo marito come sognava. La donna sarà accolta da un complice di Suat che fingerà di essere uno dei dipendenti della struttura e inviterà Bahar ad accomodarsi, dicendo che presto Sarp arriverà per lei.

Il rapimento di Doruk e Nisan e il piano di Suat

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, mentre Bahar aspetterà l'arrivo di Sarp, un uomo di Suat andrà a prendere Doruk e Nisan da scuola, dicendo loro che è stato mandato dal loro papà.

I bambini, felici, saliranno subito sulla sua auto, ignari di essere stati rapiti. Nel frattempo, Piril parlerà con Sarp e riuscirà a convincerlo a partire con i gemelli, per qualche giorno, per fuggire dallo stress degli ultimi giorni. Tutto sarà sincronizzato alla perfezione e Bahar sarà avvicinata da Munir, che inizierà a dirle tutto della sua vita: dai figli alle vicine di casa. La donna inizierà a spaventarsi, rendendosi conto di essere nel mirino di qualcuno, ma non riuscirà a capire cosa voglia quell'uomo da lei. "I tuoi figli sono nelle nostre mani", dirà seccamente Munir, "Se fai una mossa sbagliata non li rivedrai più". Bahar sarà sconvolta e, come se non bastasse, Munir le mostrerà un video di Doruk e Nisan nelle mani dei rapitori.

L'uomo inviterà Bahar a guardare davanti a sé: ci saranno Piril con i suoi figli e all'improvviso arriverà anche Sarp che li abbraccerà. "Ti ho mostrato il vero volto di tuo marito", dirà Munir, "Loro sono i suoi figli e lei è sua moglie". Bahar sarà in lacrime e vorrà raggiungere Sarp, ma Munir le intimerà di non avvicinarsi a lui se vuole rivedere i suoi bambini.

La situazione attuale: Bahar e Sarp pensano di essersi persi per sempre

Nelle puntate in onda in Italia, Bahar è convinta che suo marito sia morto cadendo dal traghetto quattro anni prima. La donna, in questo momento, sta combattendo contro la sua malattia e può contare sull'aiuto degli amici e di Arif con cui sta nascendo una bella storia d'amore.

Nel frattempo, Sarp è tornato in Turchia e crede di aver perso Bahar e i bambini in un incendio. L'uomo conduce la sua vita con Piril, la sua nuova moglie, e i due gemelli avuti da lei. Il ricordo di Bahar non si è mai spento per Sarp e questo sentimento è ricambiato, anche se nessuno dei due è consapevole che l'altro è vivo.