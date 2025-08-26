Nel finale della prima stagione della soap tv La forza di υпa doппa, iп oпda a breve sυ Canale 5, il piccolo Dorυk iпcoпtrerà suo padre Sarp nel parcheggio dell'ospedale, dove il bambino si è recato per far visita a nonno Enver, colpito da un infarto. Doruk riconoscerà in Sarp il padre che ha conosciuto solo tramite le fotografie che Bahar gli ha sempre mostrato e lo chiamerà papà. L'uomo invece, non saprà di trovarsi di fronte al figlio.

Doruk va a trovare nonno Enver in ospedale

Nelle puntate conclusive della prima stagione de La Forza di una donna, Enver obbligherà Sirin a organizzargli un incontro con Sarp.

I due riusciranno ad avere un confronto ma Enver avrà un infarto mentre tenterà di fuggire dagli uomini di Suat. Trasportato in ospedale proprio da Sarp, Enver verrà sottoposto ad un delicato intervento chirurgico durante il quale gli verrà impiantato un bypass. Sarp se ne andrà prima che giungano Bahar e i bambini, i quali saranno molto preoccupati per la salute di nonno Enver. Fortunatamente le sue condizioni miglioreranno e il giorno dopo, Arif accompagnerà di nuovo Nisan e Doruk a far visita al nonno. Anche Sarp si troverà in zona, visto che vorrà riconsegnare ad Hatice il cellulare che Enver ha perso quando ha avuto l'infarto.

Doruk vede Sarp nel parcheggio e lo chiama papà

Nel piazzale dell'ospedale, Sarp si troverà dinnanzi al piccolo Doruk il quale lo guarderà con occhi smarriti.

Il bambino lo riconoscerà e lo chiamerà papà. Arif vedendo la scena, cercherà di portare via in fretta e furia il bambino cercando di fargli capire che si è sbagliato. Doruk, però, sarà convinto di aver visto davvero suo padre Sarp e anche Arif comincerà a sospettare che sia davvero così, visto che l'uomo nel parcheggio assomiglia molto alle foto che Bahar tiene in casa. Arif chiederà a Doruk di non dire nulla a Bahar ma il piccolo non riuscirà a mantenere il silenzio. Oltre a, Doruk nessun altro vedrà Sarp, visto che l'uomo, subito dopo aver incontrato il figlio, se ne tornerà a casa, facendo perdere le sue tracce.

La Forza di una donna farà da traino al programma di Gianluigi Nuzzi

La Forza di una donna è una delle soap rivelazione di questa estate 2025.

La serie che racconta la storia di Bahar, riesce a conquistare giornalmente uno share intorno al 21% segno che la dizi turca è entrata nel cuore del pubblico italiano. A partire da lunedì 1 settembre, l'orario di messa in onda della serie subirà delle variazioni dovute al debutto di Dentro la notizia, il nuovo talk di Gianluigi Nuzzi in programma dalle 17 alle 18:40. A fare da traino al nuovo programma di Canale 5 sarà proprio la soap che occuperà lo slot orario che va dalle 16 alle 17.