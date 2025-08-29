Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, durante una cena a Villa Argun, Zerrin definirà Halit “mio marito”, scatenando la pronta reazione di Yildiz. Con tono piccato, la donna ribatterà: “È il mio”, dando vita a un siparietto che lascerà tutti gli ospiti senza parole.

Alihan dichiara guerra a Halit, convinto che sia stato l'amante di sua madre

Nella famiglia Argun ci sarà un breve periodo di tempesta, quando Alihan inizierà a fare la guerra a Halit. Nessuno capirà l'improvviso cambio di atteggiamento del ragazzo, ma lui, dentro di sé, sa perché lo fa.

Halit è stato l'amante della madre e lui non può fargliela passare liscia.

Una vendetta che gli porterà solo guai, visto che non solo si troverà a perdere la persona più importante della sua vita, Zeynep, ma alla fine verrà a conoscenza del fatto che non era Halit l'amante della madre, ma Tuncer. Dopo averne parlato con Halit, i due faranno pace. Armonia che verrà siglata con una cena a casa di Halit.

La verità su Tuncer e la pace con Halit, che sorprende tutta la famiglia Argun

Alihan arriverà a casa di Halit e tutti saranno stupiti di vederlo, così spiegherà subito come sono andate le cose: "Per lavoro io e Halit abbiamo avuto dei contrasti che ci portavano sempre uno scontro. Oggi ci siamo seduti, abbiamo parlato a lungo e li abbiamo risolti.

Ho perso la calma e ho commesso degli errori, ma rimedierò presto".

Halit gli chiederà: " Quindi divorzierai anche da Ender ?". La risposta di Alihan sarà affermativa, cosa che manderà in confusione Erim: "È nauseante... non ce la faccio più. Io non capisco... quando mia madre si sposa, sto male. Quando divorzia, sto male lo stesso. Cosa dovrei volere allora?". Il ragazzo avrà un confronto chiarificatore con Alihan e riuscirà a tranquillizzarsi.

Cena di famiglia e nuove tensioni tra Yildiz e Zerrin a Villa Argun

Il momento più esilarante, però, arriverà durante la cena. Non potrebbe essere altrimenti se sono presenti l'attuale moglie di Halit e anche una delle ex mogli, Zerrin. Anche a cena si parlerà della pace ritrovata tra Alihan e Halit: "Sono felice che abbiate chiarito.

Da una parte c'è mio marito, dall'altra mio fratello…". Quando tutti sentiranno le parole "mio marito" resteranno immobili. "Zerrin, è mio marito", dirà Yildiz sarcastica e Zerrin replicherà piccata: "Cara, intendevo 'ex marito'. È l'abitudine… amica mia".

L'aria sarà sempre più tesa a Villa Argun, anche per la presenza in casa di Kemal e Zehra, che molto presto si trasferiranno lì a causa di alcuni lavori di ristrutturazione che dovranno fare nella loro villa. Sarà "divertente" per Yildiz avere a casa sua il suo ex marito con la nuova moglie.