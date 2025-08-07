Lorenzo Pugnaloni ha svelato quella che dovrebbe essere la data del ritorno del Grande Fratello su Canale 5. Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip su Instagram, le porte della casa più spiata d’Italia dovrebbero riaprirsi lunedì 29 settembre, tra circa un mese e mezzo. Per quanto riguarda il cast, al momento si sa che sarà composto sia da persone comuni che da personaggi noti, tra cui potrebbe figurare anche l’ex tronista Gianmarco Steri.

La data del debutto su Canale 5

Le ultime indiscrezioni trapelate sul Grande Fratello riguardano la durata e la tipologia di concorrenti che andranno a vivere tra le mura più spiate d'Italia.

In queste ore, invece, Lorenzo Pugnaloni ha svelato il giorno in cui dovrebbe andare in onda la prima puntata dell'edizione che sarà condotta da Simona Ventura: l'esordio del reality su Canale 5 sarebbe previsto lunedì 29 settembre.

Dovrebbero mancare meno di due mesi al debutto di uno dei programmi più longevi della televisione italiana, che quest'anno potrebbe proporre al pubblico un parziale ritorno alle origini.

Da qui all'inizio della trasmissione sicuramente trapeleranno informazioni sul cast della nuova stagione del GF, in particolare sui volti noti che dovrebbero varcare la porta rossa alla ripresa autunnale.

Il rumor sul futuro di Gianmarco dopo Uomini e donne

Negli ultimi giorni si è sparsa la voce secondo la quale un tronista di Uomini e donne sarebbe pronto a tutto pur di partecipare al Grande Fratello.

Secondo Lorenzo Pugnaloni, Gianmarco Steri starebbe insistendo per convincere gli autori a sceglierlo come concorrente della nuova edizione del reality.

"Dovrebbe aver fatto il provino, ma se lo chiameranno è solo perché non avranno trovato di meglio", ha scritto l'esperto di gossip sul suo account Instagram.

La durata variabile della nuova stagione

Salvo cambi di programma, le porte della casa del Grande Fratello dovrebbero riaprirsi il 29 settembre e ad accogliere i nuovi concorrenti sarà Simona Ventura.

Secondo quanto si legge sul web in questo periodo, il reality di Canale 5 dovrebbe durare fino a gennaio (circa 100 giorni), ma la rete starebbe valutando l'ipotesi di un prolungamento fino a marzo in caso di buoni ascolti.

Per quanto riguarda il cast, inizialmente si diceva che gli inquilini sarebbero stati tutti sconosciuti, ma nelle ultime ore si è diffusa la voce che gli autori potrebbero puntare anche su personaggi noti, come qualche protagonista dell'ultima stagione di Temptation Island o di Uomini e donne.