Temptation Island è giunto al capolinea da alcune settimane, ma l'attenzione mediatica su alcuni protagonisti è ancora alta.

Stando alle indiscrezioni riportate da Lorenzo Pugnaloni ci sarebbe di fatti un possibile ritorno di fiamma per una coppia che si era sciolta in seguito al programma: "Rosario Guglielmi è stato visto in compagnia della sua ex Lucia Ilardo". I due erano alla stazione di Napoli Centrale insieme ad Antonio e Valentina.

L'indiscrezione di Pugnaloni

Tramite una storia su Instagram, l'esperto di gossip Pugnaloni ha riportato un'indiscrezione riguardante Guglielmi: "Circa quattro ore fa ho visto Antonio, Valentina, Lucia e Rosario nella stazione di Napoli Centrale.

Accompagnavano Rosario, che poco dopo è andato via da solo raggiungendo il proprio binario. Ho anche fatto un piccolo video che lo testimonia. C'era anche Lucia".

A questo punto non è dato sapere se tra Lucia e Rosario ci sia un possibile ritorno di fiamma oppure se i due siano semplicemente rimasti in buoni rapporti. L'unica cosa certa è che nel corso della puntata di Temptation Island "Un mese dopo", Rosario ha scoperto che la donna con cui era pronto ad andare a convivere chattava con il single Andrea.

Il percorso di Lucia e Rosario a Temptation Island

Lucia Ilardo ha scritto al programma perché il suo fidanzato Rosario Guglielmi non si decideva ad andare a convivere, i due vivevano quindi una relazione a distanza.

Durante il percorso all'interno dei rispettivi villaggi, Rosario ha capito di essere geloso nel vedere la sua compagna flirtare con il single Andrea. Dopo aver richiesto il falò di confronto anticipato, il protagonista ha così deciso di andare a convivere con Lucia.

Nella puntata "Un mese dopo" però la situazione è precipitata, perché Guglielmi ha scoperto che la sua fidanzata chattava di nascosto con il suo tentatore, arrivando persino ad incontrarlo. In virtù di questo, Rosario ha deciso di chiudere la relazione in modo definitivo.

Valentina e Antonio sposi: Guglielmi scelto come testimone di nozze

All'interno del villaggio dei ragazzi, Rosario Guglielmi ha instaurato un bel rapporto con Antonio Panico.

Terminato il programma l'amicizia tra i due è diventata sempre più solida, al punto che Panico ha deciso di chiedere a Rosario di essere il suo testimone di nozze.

Quando Valentina e Antonio diventeranno marito e moglie, Rosario sarà dunque presente in qualità di testimone dello sposo. Come noto, Antonio e Valentina hanno partecipato a Temptation Island e la proposta di matrimonio è arrivata proprio in occasione di un falò di confronto.