Lieto fine in arrivo in If you love per Leyla, Ates e i suoi fratelli. Nella puntata conclusiva in onda su Canale 5 domenica 31 agosto 2025, Leyla scoprirà che Firuze è in realtà sua madre, la donna che l'aveva abbandonata in un parco quando era una bambina. Ates otterrà nuovamente dal tribunale la custodia di Ilgaz, Aydos e Berit, con i quali sarà pronto a formare quella famiglia unita che lui non ha mai avuto. Il tutto insieme alla sua amata Leyla.

Leyla scopre che Firuze è sua madre: le due si stringono in un forte abbraccio

Leyla non sospetterà minimamente che Firuze, la donna che le ha offerto aiuto quando è fuggita dalla cerimonia nuziale, è in realtà sua madre.

La prima a scoprire la vera identità della donna sarà Fusun, la quale non esiterà a ricattarla, obbligando Firuze ad accettare un accordo commerciale con lei, minacciandola che, nel caso non lo avesse fatto, lei avrebbe detto tutto a Leyla. Anche Ates scoprirà la vera identità della donna, ma lascerà che sia lei a raccontare tutto alla figlia. Leyla e Firuze si incontreranno in un locale e alla fine sarà proprio Firuze a confessare a Leyla di essere sua madre, colei che la abbandonò in un parco quando era solo una bambina. Leyla, dopo lo shock iniziale, scoppierà in lacrime e l'abbraccerà come mai aveva fatto prima

Ates riottiene la custodia dei fratelli nella puntata finale di If you love

Arriverà il giorno dell'udienza in tribunale per l'affidamento di Ilgaz, Aydos e Berit, i quali manifesteranno al giudice la loro volontà di vivere con Ates.

Peccato che quest'ultimo, qualche giorno prima, aveva deciso di lasciare la Turchia per tornare in Spagna, sicuro che il giudice avrebbe affidato i fratelli a Umut. In realtà, Ates non è mai partito, anzi, ha studiato una contromossa per riavere l'affidamento dei fratelli, che tutti scopriranno il giorno dell'udienza, quando lui si presenterà a sorpresa in tribunale con documenti compromettenti contro Umut e Fusun. Dopo un confronto intenso, il giudice affiderà in via definitiva i tre ragazzi ad Ates. A festeggiare accanto a lui ci sarà Leyla, la quale, dopo anni vissuti tra bugie e sotterfugi, si è trasformata in una donna capace di amare e prendersi cura degli altri. La scena finale di If You Love vedrà Ates, Leyla e i bambini riuniti, felici e sereni, pronti a iniziare una nuova vita insieme.

La serie raggiunge il 20% di share nel pomeriggio di Canale 5

If you love ha registrato in queste settimane di agosto un ascolto medio di 1,6 milioni di telespettatori per uno share intorno al 20%. Numeri più che soddisfacenti, considerando anche il fatto che la serie turca è disponibile integralmente sulla piattaforma Mediaset Infinity.