Le trame delle puntate di If you love, in onda prossimamente su Canale 5, raccontano che Ates sarà protagonista di una brutta discussione con un compagno di scuola di Ilgaz, osservata di nascosto da Fusun. Quest'ultima non esiterà a chiedere la revoca dell'affidamento dei fratelli al giudice, che acconsentirà alla richiesta.

Ates ha una lite con un compagno di scuola di Ilgaz

Ates e Leyla uniranno le forze, sebbene le loro nozze fallimentari. I due continueranno a stare insieme per dare agli assistenti sociali l'idea che loro e i fratelli di lui siano una famiglia.

La coppia porterà i bambini a una festa scolastica per la ripresa dell'anno. Sarà qui che Ilgaz verrà presa di mira da un compagno, che la prenderà in giro per la sua "storia d'amore" con l'autista Baris. Nel parapiglia, interverrà Ates, che inizierà a discutere animatamente con i genitori dell'allievo. Il direttore dell'istituto scolastico convocherà Ates nel suo ufficio per capire le origini del litigio. Ates non riuscirà a fermare la sua rabbia, discutendo nuovamente con il padre del compagno di scuola di Ilgaz. La scena verrà spiata da Fusun, la quale impedirà a Leyla d'intervenire.

Il giudice revoca l'affidamento dei bambini ad Ates

Ilgaz e Aydos verranno sospesi dalla scuola per colpa del comportamento di Ates.

Fusun approfitterà di questo momento per domandare il ritiro dell'affidamento dei bambini all'imprenditore grazie all'aiuto di Umut. La donna avrà intenzione di impossessarsi della casa di moda di famiglia. Il giudice stabilirà che i tre bambini debbano traslocare a casa di Umut fino alla prima seduta del processo per l'affido. Il trionfo si ritorcerà contro Fusun poiché Ates apprenderà che sta ricattando Firuze. Bige, intanto, troverà alcuni bozzetti molto simili a quelli creati da Julide e vorrà vederci chiaro.

Leyla si è recata a trovare Onur all'interno del carcere

Nelle puntate di If you love andate in onda a fine agosto su Canale 5, Ates ha organizzato alla scuola di moda una serata in onore della madre Julide.

L'imprenditore ha presentato Leyla come sua compagna ai giornalisti. Intanto, Yakup ha deciso di denunciare Onur per i suoi tentativi di insubordinazione. Leyla ha confessato alla sua banda di essersi innamorata di Ates e di voler accantonare il piano per truffarlo. Nonostante questo, la donna ha dovuto tenere a bada le minacce di Fusun e degli altri componenti del complotto.

Ilker, intanto, ha emesso un annuncio per cercare un nuovo addetto alla sicurezza della tenuta. Il maggiordomo, insieme a Yakup, ha fatto alcuni colloqui nei giardini della dimora. Infine, Leyla si è recata a trovare Onur in carcere, apparendo molto preoccupata per lui.