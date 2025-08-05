Sarp rassicurerà Piril dopo averle detto che Bahar è viva nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Non aver paura, scelgo te", dirà.

Le anticipazioni rivelano che Piril temerà di perdere Sarp appena Bahar guarirà, ma lui troverà le parole giuste per tranquillizzarla: "Non vado da nessuna parte, resto qui con i nostri figli". La donna abbraccerà suo marito, grata per la serenità che riuscirà a trasmetterle.

Il toccante abbraccio di Sarp e i suoi bambini

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sarp scoprirà che Bahar e i suoi bambini sono vivi.

Grazie a Enver che lo accoglierà all'insaputa di Hatice, Sarp avrà la conferma che la sua famiglia non è morta come credeva. L'uomo correrà in ospedale abbraccerà i suoi figli, ma poi dovrà tornare a nascondersi a casa di Enver. Quest'ultimo gli rivelerà che Bahar è molto malata e che la sua vita dipende da Sirin. "Porta Sirin in ospedale per fare il trapianto", implorerà l'uomo a Sarp che tornerà da sua moglie e le racconterà tutto.

Piril saprà bene dove si trova la ragazza, perché qualche giorno prima ha sorpreso Sirin a casa di Suat e pensa che sia la sua amante. La donna porterà Sarp da Sirin e lui la convincerà a fare il trapianto, portandola in ospedale. Mentre la famiglia di Bahar gioirà per la nuova speranza di vita della donna, Sarp tornerà a casa da Piril e continuerà a pensare a tutto quello che è successo.

L'uomo non potrà dimenticare le lacrime di Nisan che gli diceva quanto le manca dire la parola "papà". Piril si accorgerà della tristezza di suo marito e gli chiederà se vuole sfogarsi con lei.

Il terrore negli occhi di Piril e le rassicurazioni di Sarp

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sarp si aprirà con Piril, convinto della sincerità della donna. "Ieri ho abbracciato i miei figli e ho scoperto che Bahar è molto malata", dirà in lacrime. Piril non potrà nascondere le sue paure e chiederà a Sarp cosa succederà quando sua moglie guarirà. Lui preferirà non risponderle in quel momento.

Nei giorni successivi, tutto sarà pronto per il trapianto e Sarp telefonerà a Sirin per avere notizie a riguardo.

Piril non potrà fare a meno di temere per la sua famiglia e chiederà ancora una volta a suo marito se ha intenzione di andare via: "Sceglierai lei o me?". Sarp la rassicurerà: "Non vado da nessuna parte, resto qui con i nostri figli", dirà. Piril sarà al settimo cielo e lo abbraccerà ringraziando per quelle parole. "Sei tutto per me", dirà la donna in lacrime, "Volevo supplicarti di restare ma non potevo". Sarp la bacerà: "Non avere paura, scelgo te", le dirà, ma non sarà affatto felice.

Piril sta fingendo con Sarp

Nelle puntate in onda in Italia, Sarp non sa ancora che Bahar è viva e si è rifatto una nuova vita con la ricca Piril. Quest'ultima ama molto suo marito e vive nella paura di perderlo.

Piril, infatti, sa che la famiglia di Sarp non è morta e per questo sta cercando di farlo tornare in America con lei, per evitare che possa scoprire la verità. Sarp non immagina che sua moglie li stia mentendo e crede di potersi fidare ciecamente di lei. La donna, invece, ha già messo in atto il suo piano con suo padre Suat per convincere Sarp a partire per allontanarlo il più possibile da Bahar. A questo proposito, i due hanno pagato un uomo che ha fatto finta di riconoscere Sarp. Quest'ultimo, costretto a nascondere la sua identità perché un uomo pericoloso gli sta dando la caccia, ha avuto paura e ha deciso di partire.