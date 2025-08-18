Sirin incontrerà Sarp nelle puntate de La forza di una donna dal 25 al 29 agosto: "Ti perdono", le dirà l'uomo riaccendendo l'ossessione della ragazza per lui.

Le anticipazioni rivelano che Sirin prometterà a Sarp che non dirà a nessuno che è vivo. Poi tornerà a casa e guarderà il soffitto con un sorriso e occhi sognanti pensando a lui: "Bentornato, tesoro", dirà. Nel frattempo, Enver andrà al negozio di telefonia e verrà a sapere che Sarp è vivo e chiederà spiegazioni a Sirin.

Arif sempre più presente per Bahar e i bambini

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar, i bambini e Enver torneranno dallo splendido soggiorno in hotel per le nozze di Ceyda.

La serenità di questi momenti, però, lascerà presto spazio ai problemi irrisolti e il primo tra tutti sarà la salute di Bahar. La donna sarà sempre più affaticata e i dolori si faranno sempre più invalidanti. Arif starà accanto a Bahar e alla famiglia, tanto che i bambini vedranno in lui una figura importantissima. In un'occasione, Doruk arriverà a dire che vorrebbe Arif come padre, ignaro del fatto che Sarp è vivo ed è più vicino di quanto possa immaginare. L'uomo chiederà a Levent di organizzare un incontro con Sirin che si recherà alla sua macchina, timorosa dopo le minacce ricevute dai suoi uomini. Sirin chiederà a Sarp di comprendere il suo comportamento di anni prima: "Ero giovane e malata", dirà in lacrime, "Non volevo farti del male".

Sarp avrà una reazione inaspettata: "Ti perdono", dirà alla ragazza che all'improvviso lo abbraccerà con grande emozione. Sarp raccomanderà a Sirin di non dire a nessuno di averlo visto, perché i rischi sono troppo alti. Quando Sirin tornerà a casa il suo umore sarà totalmente cambiato. La ragazza si chiuderà in camera e fisserà il soffitto con aria sognante: "Bentornato, tesoro", dirà con un sorriso carico di fiducia verso il futuro. Sarà chiaro che la sua ossessione per Sarp non è mai finita.

La scoperta sconvolgente di Enver

Nelle puntate de La forza di una donna dal 25 al 29 agosto , Enver andrà al negozio di telefonia del suo quartiere e scoprirà qualcosa che lo sconvolgerà. Il tecnico gli dirà che Sarp è vivo ed è stato lì e aggiungerà anche che Sirin lo ha incontrato.

L'uomo correrà da sua figlia a chiedere spiegazioni e Sirin gli spiegherà che nessuno può sapere che Sarp è vivo. La ragazza implorerà suo padre di non fare nulla, ma Enver sarà deciso ad incontrare Sarp per metterlo di fronte alle sue responsabilità. Per far capire la gravità della situazione, Sirin porterà Enver sulle finte tombe di Sirin, Doruk e Nisan e gli spiegherà che i suoi rapitori hanno minacciato di far finire lei e i suoi genitori in quelle tombe. Nel frattempo le condizioni di salute di Bahar peggioreranno e si renderà necessario il trapianto. Partirà una corsa contro il tempo per cercare il midollo e Hatice sarà in preda al panico per sua figlia.

Il sequestro che ha terrorizzato Sirin

Nelle puntate precedenti, Sirin è stata rapita dagli uomini di Suat. Quest'ultimo ha ordinato ai suoi collaboratori di spaventare la ragazza per costringerla al silenzio su Sarp. Sirin si è ritrovata in una stanza buia con due monitor in cui apparivano tutti i momenti delle giornate di Enver e Hatice. Sirin ha temuto davvero di perdere i suoi genitori e per questo ha giurato che non avrebbe più parlato con Sarp o Bahar per rivelare loro che il rispettivo coniuge è vivo.