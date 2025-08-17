Le anticipazioni turche de La forza di una donna annunciano drammi in vista per alcuni protagonisti della soap. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Julide perderà la vita, ma Sarp non verrà a sapere inizialmente la verità su quanto accaduto a sua madre. Nel frattempo, Enver avrà un infarto, mentre Doruk incontrerà suo padre, che tuttavia non potrà rendersi conto di avere di fronte suo figlio, ritenendolo morto.

Julide viene sepolta nelle finte tombe di Bahar, Doruk e Nisan

L'ennesimo losco piano di Piril e suo padre Suat vedrà, questa volta, protagonista Julide.

La madre di Sarp, infatti, perderà la vita nella piscina della villa. Il figlio di quest'ultima, pero', verrà tenuto all'oscuro della vicenda a causa del complotto fra Piril e suo padre. Gli uomini di Suat, intanto, si sbarazzeranno del corpo di Julide e la porteranno al cimitero, dove verrà seppellita nele finte tombe dei suoi familiari, Bahar, Doruk e Nisan. In questo modo, Sarp non verrà a sapere la verità su quanto accaudto a sua madre, pensando, quindi, che se ne sia andata via da casa di sua volontà.

Enver ha un infarto

Nel frattempo, Enver vivrà momenti difficili a causa degli ultimi eventi. Il sarto, infatti, scoprirà che Sarp è vivo e non disperso in mare, come ha creduto per anni. Enver obbligherà, quindi, Sirin a contattare il marito di Bahar per fissare un incontro.

Sirin, però, avvertirà Suat di quanto sta per accadere e lo spietato imprenditore agirà a modo suo per evitare l’appuntamento tra suocero e genero. Gli uomini di Suat arriveranno sul posto e, durante una fuga disperata con Sarp, Enver avrà un infarto. I medici opereranno il marito di Hatice finalizzato all'innesto di un bypass. Ci sarà, poi, un altro colpo di scena quando il piccolo Doruk si troverà faccia a faccia con Sarp e lo riconoscerà, chiamandolo addirittura 'papà'. Tuttavia, Sarp non riuscirà a rendersi conto che il bambino di fronte a lui è realmente suo figlio, credendolo morto nei primi mesi di vita.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sirin ha incontrato Sarp

Nelle precedenti puntate de La forza di una donna andate in onda su Canale 5, Sirin si è recata in un negozio di telefonia e ha incontrato Sarp.

La sorellastra di Bahar è rimasta spiazzata nel vedere suo cognato vivo e vegeto, credendolo morto da anni. Sarp si è infuriato con Sirin e l’ha portata al cimitero, dove la ragazza, tentando di scappare, ha visto le finte tombe di Nisan, Doruk e Bahar. Nel frattempo, Seyfullah ha obbligato Ceyda e Peyami a convolare a nozze per punirli. Spazio anche alle vicende di Yildiz, che è stata cacciata di casa da suo marito, il quale ha chiesto il divorzio. Anche Musa è andato via da casa dopo la fine del matrimonio con Jale. Quest’ultimo ha conosciuto Yildiz ed è rimasto particolarmente affascinato dall’amica di Bahar.