La fuga di Nuh e Sevilay verrà fermata da Cihan che riporterà a casa con la forza la moglie e darà ordine ai suoi uomini di pestare brutalmente Nuh. Lo rivelano le anticipazioni de La notte nel cuore del 31 agosto secondo le quali Nuh rischierà la vita a seguito del pestaggio, visto che verrà abbandonato ferito e agonizzante sul ciglio della strada. Melek invece, deciderà di non interrompere la gravidanza.

Nuh rischia la vita dopo il pestaggio ad opera degli uomini di Cihan

Cihan riuscirà a fermare la fuga di Nuh e Sevilay e, furioso come non mai, userà metodi brutali per riportare la moglie a casa.

Nel frattempo sarà ordine ai suoi scagnozzi di dare una lezione a Nuh. Il fratello di Melek verrà pestato selvaggiamente dagli uomini di Cihan e finirà disteso a terra privo di sensi. Gli autori del pestaggio non avranno nessuna pietà di lui e lo lasceranno agonizzante sul ciglio della strada. Trattandosi di un posto isolato, Nuh rischierà la vita, visto che potrebbe passare del tempo prima che qualcuno si accorga di lui e lo possa soccorrere. Nel frattempo Melek, all'oscuro di quanto è accaduto al fratello, prenderà una decisione in merito alla sua gravidanza.

Sevilay segregata in casa da Cihan: anticipazioni del 31 agosto

Melek non se la sentirà più di abortire e ciò accadrà proprio mentre di troverà nell'ambulatorio medico pronta ad interrompere la gravidanza.

La ragazza non avrà il coraggio di togliere alla creatura che porta in grembo la possibilità di vivere, nonostante tutte le difficoltà che dovrà affrontare. La ragazza tornerà a casa e si confiderà con la domestica Kadrye, l'unica al momento a conoscenza della gravidanza.

Sevilay invece, una volta tornata alla villa, dovrà fare i conti con la rabbia di Cihan che la farà vivere segregata nella sua stessa casa. Cihan imporrà rigide restrizioni e proibirà a chiunque della famiglia di aiutarla o mettersi in comunicazione con l'esterno. In sostanza Sevilay sarà prigioniera del marito mentre il destino di Nuh sarà sempre più incerto dopo il pestaggio subito.

La Notte nel cuore in onda ecceziolmente anche il 2 settembre

Stando ad alcune indiscrezioni apparse di web, l'appuntamento con La Notte nel cuore subirà delle variazioni di palinsesto nei primi giorni di settembre. La soap che narra le vicende di Nuh e Melek infatti, andrà in onda eccezionalmente anche martedì 2 settembre, sempre in prima serata su Canale 5. Restano invariati gli appuntamenti consueti della domenica sera. Pare che Mediaset abbia deciso di puntare su questa dizi turca e su La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti per contrastare Affari Tuoi, il game di Stefano De Martino che tornerà proprio il 2 settembre su Rai 1.