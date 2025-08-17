Simona consolerà Catalina nella puntata de La Promessa di giovedì 21 agosto: la ragazza sarà provata dall’abbandono di Pelayo.

Le anticipazioni rivelano che, dopo aver letto la lettera del suo ex fidanzato, Catalina sprofonderà nella disperazione e chiederà di restare sola. L'unica con cui vorrà confidarsi sarà Simona, che con affetto materno le starà accanto.

La scelta drastica di Pelayo a un passo dall'altare

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Pelayo lascerà Catalina con una lettera a un passo dall'altare. Cruz e Alonso saranno furiosi per l'accaduto, anche se ciascuno per ragioni diverse.

Il marchese si preoccuperà per l'umiliazione subita da Catalina, mentre Cruz sarà concentrata sul buon nome della famiglia, visto che la donna è incinta. Tra Alonso e la marchesa il distacco sarà sempre più profondo e neanche di fronte alle difficoltà riusciranno a trovare un punto d'incontro. Cruz si sfogherà con Lorenzo e gli confiderà che adesso per lei sarà molto complicato liberarsi di Catalina, senza l'aiuto di Pelayo. Il capitano, tuttavia, sarà di ottimo umore, perché a breve Curro sposerà Julia e lui si sbarazzerà di suo figlio come progettava da tempo. La marchesa sarà piuttosto infastidita dalla mancanza di tatto di Lorenzo e, dopo avergli detto che non si arrenderà, lo lascerà da solo.

La disperazione di Catalina, abbandonata all'altare

Catalina chiederà a Martina di lasciarla da sola e scoppierà in lacrime. Curro e Manuel saranno molto preoccupati per lei e ne avranno tutte le ragioni, perché per Catalina sarà impossibile accettare l'abbandono in quello che avrebbe dovuto essere il giorno più importante della sua vita. L'unica a cui Catalina permetterà di entrare nella sua camera sarà Simona, che la stringerà in un forte abbraccio. Con la cuoca, Catalina riuscirà a dar voce al suo dolore: "Sapevo che Pelayo non era sicuro", dirà in lacrime. La ragazza piangerà per aver perso l'uomo della sua vita e anche per i suoi modi: "Mi ha lasciata con una lettera. Nessuno merita questo".

Simona ascolterà le parole di Catalina e le starà accanto assecondando ogni sua frase, sperando che questo sfogo possa farle bene.

Il legame speciale di Catalina e Simona

Nelle puntate precedenti, Catalina ha organizzato le sue nozze da sogno con Pelayo. Ha scelto di indossare l'abito della madre e ha deciso anche di invitare tutta la servitù alla festa. Cruz si è opposta, ma alla fine l'ha spuntata Catalina, che considera la servitù, e soprattutto Simona, come la sua seconda famiglia. Tra la ragazza e la cuoca c'è un legame molto speciale, anche perché Catalina ha perso sua madre quando era piccola e Simona per lei è stata una figura di riferimento. Pelayo si è detto pronto a fare da padre a un bambino non suo, ma, poche ore prima delle nozze, è scoppiato a piangere guardando i regali per gli sposi. Il conte non ha avuto il coraggio di parlare con Catalina e prima di andar via per sempre si è limitato a lasciarle una lettera.