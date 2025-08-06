Cruz si sottometterà a Romulo e Pia nella puntata de La Promessa di martedì 12 agosto. "Cosa volete per tornare?", chiederà la marchesa pur di riavere con sé i due collaboratori.

Le anticipazioni rivelano che Petra temerà di perdere il suo ruolo di governante, ma alla fine Pia chiederà di rientrare con l’incarico di domestica. Romulo, invece, pretenderà un aumento di stipendio. Cruz accetterà tutte le condizioni pur di raggiungere il suo scopo.

La sconfitta di Ayala e una nuova delusione per Petra

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Petra assisterà alla sconfitta di Ayala, che lascerà il palazzo, ma presto arriverà una delusione.

La governante parlerà con Cruz e scoprirà che la marchesa ha convocato Pia e Romulo. Petra chiederà spiegazioni alla marchesa, che sarà piuttosto infastidita e la rimetterà al suo posto, ricordandole il suo ruolo. L'arrivo di Pia e Romulo farà tremare Petra, che temerà di perdere il posto di lavoro conquistato a fatica. Cruz accoglierà i suoi ex collaboratori e arriverà subito al sodo: "Ho saputo che state lavorando per i duchi de Los Infantes", dirà, "Non c'era un'altra casa in cui farsi assumere?". Pia si sentirà in difficoltà, ma Romulo prenderà la parola, spiegando che non è stato facile trovare un impiego per lui e la sua amica e l'offerta dei duchi è stata molto vantaggiosa. "Non sapevamo se avremmo trovato un altro lavoro", dirà Pia per giustificarsi.

"Mi sembra chiaro che i duchi volessero delle informazioni da voi", spiegherà Cruz a Romulo, che ricorderà alla marchesa la sua totale fedeltà, "Non l'avremmo mai tradita".

Romulo e Pia detteranno le loro condizioni

Nella puntata de La Promessa di martedì 12 agosto, Pia ricorderà a Cruz che lei e Romulo non sono andati via dal palazzo per scelta. "Inoltre, il salario è migliore", aggiungerà il maggiordomo, subito interrotto dalla marchesa. "Vi voglio di nuovo qui", dirà Cruz sorprendendo Pia e Romulo, "E se per questo devo chiedervi perdono lo faccio, vi chiedo scusa". Il maggiordomo spiegherà che lui e Pia hanno un contratto con i duchi de Los Infantes e a quel punto la marchesa sarà più chiara: "Cosa volete per tornare?".

Romulo chiederà un salario più alto, mentre Pia chiederà di non tornare come cameriera, ma con un ruolo diverso e più dignitoso. Cruz accetterà tutte le condizioni pur di riavere con sé i suoi storici collaboratori.

L'addio di Pia e Romulo a La Promessa

Fino a qualche settimana fa, Cruz non voleva saperne di riassumere Pia. La marchesa non ha perdonato alla donna di aver simulato la sua morte e non averla messa al corrente del suo piano. Quando Pia ha chiesto di tornare al lavoro, la marchesa ha chiuso la sua porta e Romulo si è indignato. Il maggiordomo ha chiesto ad Alonso di offrirle un impiego, ma il marchese è stato irremovibile. A quel punto, Romulo ha deciso di licenziarsi per solidarietà nei confronti della sua amica e ha cercato un nuovo impiego insieme a lei.

Cruz non ha più pensato a loro, ma quando ha saputo che erano stati assunti dai genitori di Jimena l’ha vissuto come un affronto personale. Tra i De Lujan e i duchi è in atto una guerra che va avanti dalla morte della ragazza.