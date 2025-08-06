In queste ore sul web si sta parlando molto delle risposte che ha dato Mario Cusitore ai fan che l'hanno interpellato su cosa prova attualmente per Ida Platano. Il cavaliere di Uomini e donne ha definito "speciale" la tronista che ha corteggiato, ha detto che rifarebbe tutto e che è sicuro che si rivedranno. La parrucchiera, però, su Instagram ha intonato un paio di versi di una canzone napoletana che molti hanno interpretato come una replica piccata alle recenti dichiarazioni del suo ex pretendente.

Le parole di Mario su Ida dopo più di un anno dall'ultimo incontro

Oggi, 6 agosto, Mario si è esposto sui social rispondendo a diverse domande su Ida e sulla conoscenza che hanno avuto a U&D più di un anno fa.

"Tornare a corteggiarla? Sì", ha scritto il cavaliere su Instagram qualche ora fa.

Cusitore ha anche detto che è pentito di alcune cose che ha fatto durante la frequentazione con Platano, ma ha chiarito che il suo interesse è sempre stato sincero e per questo le avrebbe risposto di sì se l'avesse scelto.

A chi gli ha chiesto come mai di recente ha iniziato a seguire la parrucchiera sui social, inoltre, il protagonista del dating-show ha fatto sapere: "Credo che non ci sia nulla di male, per me rimane sempre speciale e mi interessa se sta bene".

Mario si è sbilanciato anche su quello che potrebbe accadere tra lui e Ida in futuro, tant'è che ha dichiarato: "Sono sicuro che ci rivedremo".

La risposta in musica di Ida

Per alcune ore i fan di U&D si sono chiesti se Ida avrebbe risposto alle cose che ha detto Mario, e nel pomeriggio sono stati accontentati.

Tra le storie che Platano ha postato su Instagram il 6 agosto, infatti, si può trovare quella in cui intona il verso di una canzone in napoletano che in tantissimi hanno interpretato come una replica neppure troppo velata alle parole dell'ex corteggiatore.

"Com'era quella canzone? A me non interessa proprio", ha canticchiato la parrucchiera sorridendo all'obiettivo un po' compiaciuta.

In un altro video, invece, Ida ha messo come sottofondo musicale proprio il brano che ha citato in precedenza e ha ribadito che non le importa nulla di tutta la situazione che si è venuta a creare nelle ultime ore.

Tra poche settimane il via alle registrazioni

Stando agli ultimi sviluppi, Ida non avrebbe alcuna intenzione di rivedere Mario o di riallacciare un rapporto con lui, e l'avrebbe lasciato intendere con alcune storie che ha postato su Instagram.

Il cavaliere di U&D, invece, si è sbilanciato molto sull'affetto che continua a provare per Platano anche a distanza di un anno dal loro ultimo incontro.

A fine agosto inizieranno le registrazioni della nuova edizione e c'è chi si chiese se il corteggiatore e la tronista faranno parte del cast, oppure se la redazione deciderà su puntare su new entry e altre storie da proporre al pubblico.