L'edizione 2025 di Temptation Island si è conclusa quasi una settimana fa, ma i fidanzati non sono ancora tornati attivi sui social. Per ora i fan si devono accontentare di avvistamenti e di indiscrezioni per sapere cosa stanno facendo le coppie e i single dopo la messa in onda dell'ultima puntata: all'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, ad esempio, è stato segnalato che Antonio, Valentina e il tentatore Francesco avrebbero trascorso un po' di tempo insieme sul lungomare di Napoli. I due ragazzi, dunque, hanno fatto pace dopo gli scontri nel reality e la prova arriva anche da un video che li mostra affiatati e sorridenti in discoteca.

Nessun rancore lontano dalle telecamere

Nell'attesa che la redazione dia il via libera per tornare a usare i social, i protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island stanno trascorrendo alcune giornate di relax nelle loro città.

Oggi, 6 agosto, Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto una segnalazione su tre personaggi che nel reality sono stati al centro di una dinamica che ha divertito molto il pubblico a casa.

"Ho appena visto Antonio, Valentina e il tentatore Francesco sul lungomare a Napoli", si legge nel messaggio che l'esperto di gossip ha condiviso con i suoi follower di Instagram in queste ore.

Non è la prima volta che questo "trio" viene avvistato dai fan: qualche sera fa, infatti, su TikTok è apparso un video nel quale si vedevano Antonio e il single mentre ballavano e si divertivano in discoteca insieme.

Alla fine della messa in onda del programma, dunque, tra i due giovani è tornato il sereno e Valentina potrebbe essere stata decisiva in questa riappacificazione.

Il commento dell'esperto

Nelle ultime puntate di Temptation Island, Antonio si è scagliato duramente contro Francesco quando l'ha visto avvicinarsi a Valentina.

In un momento di rabbia e gelosia, inoltre, il ragazzo ha cercato di fuggire dal suo villaggio per raggiungere quello della fidanzata, ma la sua corsa si è interrotta a neppure metà strada.

A far perdere le staffe al giovane è stata anche una proposta che il tentatore ha fatto alla sua compagna, ovvero quella di regalarle un biglietto per andare a vedere una partita del Napoli in Tribuna Posillipo.

Una volta spenti i riflettori, però, tra i due si è sciolta la tensione e c'è chi dice di averli visti passeggiare serenamente sul lungomare insieme a Valentina.

"Addirittura le uscite a tre", ha commentato Lorenzo Pugnaloni dopo aver saputo del recente avvistamento della coppia con il tentatore.

Il motivo del silenzio sui social

Da diversi giorni i fan di Temptation Island si stanno domandando perché le coppie e i single non sono attivi sui social: il programma è finito e tutti si aspettavano che il cast iniziasse a postare contenuti sull'esperienza nel villaggio e non solo.

Lorenzo Pugnaloni ha svelato che alcuni protagonisti dell'ultima edizione del reality sulle tentazioni d'amore sarebbero in lizza per il ruolo di concorrenti del Grande Fratello di Simona Ventura, quindi questo potrebbe essere uno dei motivi del loro silenzio su Instagram.

Sul web, però, si ipotizza anche che i fidanzati e i tentatori cominceranno a pubblicare foto e video sui loro account solo dopo la messa in onda delle puntate di Uomini e donne alle quali dovrebbero partecipare come ospiti.