Nelle ultime ore Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto una segnalazione su un possibile ritorno di fiamma tra Marco e Denise di Temptation Island.

Quest'ultima ha però deciso di smentire immediatamente i rumor sul suo conto: "Rapporti solo per la gestione della cagnolina". Sebbene il reality sia giunto al termine da diverse settimane, le dinamiche di alcuni protagonisti continuano a rimanere al centro del dibattito mediatico.

Denise e Marco: relazione al capolinea

Nelle ultime ore l'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto una segnalazione relativa al possibile ritorno di fiamma tra Denise e il suo ex Marco.

A tal proposito il giornalista ha fatto una sua ipotesi: "Lei è stata avvistata vicino all'hotel di lui, ma non si possono far vedere insieme per motivi contrattuali. Coincidenza oppure no?".

Senza farsi attendere, Denise ha contattato Pugnaloni e ha immediatamente smentito i pettegolezzi sul suo conto: "Ciao Lollo. Sono Denise dall’account di un’amica. Sono qui solo per precisare in merito alla segnalazione che tra me e Marco non c’è stato alcun riavvicinamento. Anzi, non lo vedo da prima alle vacanze estive. E i nostri rapporti sono solo ed esclusivamente legati alla gestione della nostra cagnolina in comune".

E ancora: "Stamattina stavo a passeggio su via Tuscolana con mio padre e, volendo pranzare presso un forno lì nei paraggi, ho visto Marco seduto con dei suoi clienti del b&b.

Appena ho incrociato il suo sguardo sono scappata via dal posto. Nemmeno ci siamo salutati. Sono stata però rincorsa fuori dal suo cliente che mi ha chiesto una foto. Foto che poco dopo ho trovato postata su TikTok. Grazie e buona serata".

Il percorso della coppia

Denise e Marco hanno partecipato a Temptation Island su iniziativa di lei, che ha contattato la redazione perchè convinta che il suo compagno la tradisse.

Durante il percorso all'interno dei rispettivi villaggi, Marco ha ribadito più volte di aver cambiato stile di vita per costruire un futuro con la partner. Quest'ultima, durante il programma, ha però mostrato un certo feeling con il single Flavio Ubirti.

Al momento del falò di confronto finale Marco ha deciso di dare un'altra chance al rapporto con Denise salvo poi cambiare idea in seno alla puntata di "Un mese dopo".

Flavio Ubirti nuovo tronista a U&D

Nel frattempo Flavio Ubirti ha accettato la proposta di diventare nuovo tronista di Uomini e Donne.

Nel video di presentazione ufficiale, il 24enne toscano ha dichiarato di voler incontrare una donna con la quale mettere su famiglia, nonostante la giovane età.

Chi pensava che Denise potesse andare a corteggiare Flavio ha commesso un errore, il loro è infatti un rapporto chiuso.