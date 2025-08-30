Non ci sono più dubbi, Temptation Island è pronto a tornare sul piccolo schermo.

Nella serata di venerdì 29 agosto, su tutti i canali ufficiali del programma è stato infatti pubblicato il promo relativo ad una puntata speciale che sarà presto in onda.

Il video non svela la data della messa in onda, che dovrebbe comunque tenersi a metà settembre. L'intento è quello di rivelare al grande pubblico cosa sia realmente successo alle sette coppie lontano dalle luci dei riflettori.

Tutti i dettagli sullo speciale di Temptation Island

Nelle scorse settimane, erano stati Lorenzo Pugnaloni e Davide Maggio ad annunciare la possibilità che venisse proiettata una puntata speciale di Temptation Island.

Adesso non ci sono più dubbi, dato che la redazione ha pubblicato un video ufficiale che rimanda al ritorno in tv del reality.

Come accennato, la data di messa in onda non viene indicata, ma stando alle ultime indiscrezioni la registrazione dovrebbe svolgersi tra il 5 e il 6 settembre negli studi dove viene trasmesso U&D, con lo speciale che dovrebbe invece essere trasmesso tra il 15 e il 17 settembre.

I protagonisti potranno così rivedersi in studio per confrontarsi e raccontare che cosa sia accaduto da quando si è tenuta la puntata "Un mese dopo".

Entusiasmo alle stelle da parte degli utenti

Diversi utenti hanno commentato con entusiasmo il video promo.

"Che bello, torna anche a settembre", "Temptation Island ha un solo nome, Filippo Bisciglia", "Chissà se c'è un nuovo video per Sonia da parte di Simone", "Quest’edizione ha conquistato l’Italia", "Pronta", "È stata l'edizione più bella di sempre" sono solo alcuni dei commenti che si leggono su Instagram a corredo del post di pubblicazione del video.

Cos'è successo nella puntata 'Un mese dopo'

Qualche tempo fa, il programma era già 'tornato' con lo speciale "Un mese dopo", nel corso del quale Marco e Denise si sono presentati separatamente.

Sonia Mattalia e Alessio Loparco hanno invece confermato di essere tornati insieme, mentre Valentina e Antonio hanno ribadito l'intenzione di sposarsi.

Sonia ha invece deciso di riallacciare il rapporto con Simone dopo aver scoperto di essere in dolce attesa, con il personal trainer ad essersi detto pronto a prendersi le sue responsabilità.

Maria Concetta e Angelo si sono lasciati, così come Rosario e Lucia, mentre Valerio ha infine deciso di intraprendere una conoscenza con la single Ary.