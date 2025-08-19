Da giorni sul web si vocifera che Temptation Island tornerà a settembre con una puntata speciale molto probabilmente registrata negli studi di Uomini e donne. In queste ore, però, circolano nuovi rumor su quest'appuntamento, che dovrebbe essere condotto da Filippo Bisciglia e ispirarsi a un format che va in onda in Spagna: Il dibattito di Temptation Island, dove coppie e single si confrontano e raccontano cos'è successo nelle loro vite dopo la fine del reality.

Le news sul ritorno su Canale 5

Si fanno sempre più insistenti le voci su uno speciale di Temptation Island che dovrebbe andare in onda a settembre, in particolare una puntata in cui tutti i protagonisti dell'edizione 2025 dovrebbero confrontarsi su quello che è successo nei villaggi e anche successivamente.

Secondo un rumor che si è diffuso in rete, quest'appuntamento del reality potrebbe chiamarsi "Il dibattito di Temptation Island", chiara ispirazione a uno spin-off che viene trasmesso in Spagna subito dopo la fine di ogni stagione del programma.

Sempre secondo quello che si legge sul web, questo speciale dovrebbe essere registrato all'interno degli studi di Uomini e donne e a condurlo dovrebbe essere Filippo Bisciglia.

Al momento questa è solo un'indiscrezione, quindi va presa con le pinze in attesa che trapelino ulteriori dettagli su quello che dovrebbe accadere su Canale 5 subito dopo la fine dell'estate.

Il silenzio del cast e la curiosità dei fan

L'ultima puntata di Temptation Island è andata in onda il 31 luglio: sono passate quasi tre settimane e i fan non hanno ancora ricevuto notizie sulle coppie e su come vanno le cose tra loro lontano dalle telecamere.

Secondo quanto si vocifera sul web da giorni, i fidanzati e i single del cast sarebbero ancora in silenzio su richiesta della redazione: solo dopo aver registrato la puntata dedicata ai confronti tutti i protagonisti del reality dovrebbero tornare attivi sui social.

Alla fine di agosto cominceranno le riprese della nuova edizione di Uomini e Donne, quindi lo speciale di Temptation Island potrebbe essere registrato proprio in quel periodo negli studi Elios. Non è ancora certo se sarà prevista la presenza del pubblico né se trapeleranno anticipazioni prima della messa in onda su Canale 5.

Gli sviluppi mesi dopo la fine delle riprese

I fan di Temptation Island sono curiosi di sapere cos'è successo alle sette coppie del cast a oltre due mesi dalla fine delle registrazioni in Calabria.

Si vocifera che la conoscenza tra Ary e Valerio non sarebbe andata bene, tant'è che lui avrebbe flirtato con un'altra ragazza in vacanza in Puglia. Sarah, invece, avrebbe accantonato l'idea di tornare con l'ex e si starebbe godendo le vacanze da single.

Lucia e Rosario, infine, sono stati avvistati sia insieme (alla stazione di Napoli) che in compagnia di altre persone: lei, in particolare, è stata fotografata con i tentatori Salvatore, Francesco e Andrea.