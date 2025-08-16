La soap tv Tradimento torna su Canale 5 venerdì 29 agosto con una nuova puntata in prima serata e si ripartirà dall'incidente di Kahraman.

Le anticipazioni rivelano che Oylum sarà distrutta all'idea di poter perdere Kahraman e per lei ci sarà una visita inaspettata. Appena saprà dell'incidente, Tolga correrà in ospedale da Oylum per offrirle il suo sostegno in questo terribile momento. Il ragazzo prometterà di non interferire più con la vita di Oylum: "Amare significa lasciar andare".

Il grande ritorno di Tradimento in prima serata

Dopo la lunga pausa estiva torna su Canale 5 Tradimento, la dizi turca che vede al centro delle scene le vicende della famiglia Yenersoy.

Da venerdì 29 agosto l'appuntamento sarà in prima serata con le puntate inedite che si avvieranno verso il gran finale. Si ripartirà dall'ospedale in cui Kahraman è ricoverato in gravi condizioni dopo che un carico di terra gli è precipitato addosso.

Dopo l'operazione, i medici non potranno ancora dichiarare il paziente fuori pericolo e ci sarà molta apprensione. Oylum deciderà di restare accanto a suo marito senza andare a riposare e questo gesto sarà molto apprezzato da Mualla che per la prima volta noterà a la sincerità dei sentimenti della ragazza.

Nel frattempo, Tolga apprenderà del grave incidente che ha colpito Kahraman e si recherà in ospedale da Oylum. Vedendo la ragazza così disperata per Kahraman, Tolga augurerà una pronta guarigione per suo marito.

La visita di Tolga in ospedale da Oylum

Nella puntata di Tradimento in onda venerdì 29 agosto, i sentimenti di Tolga nei confronti di Oylum saranno evidenti. Il ragazzo, in lacrime, sentirà la sofferenza della sua amata e le prometterà che non interferirà più con la sua vita. "Il tuo amore lo rimetterà in piedi", dirà riferendosi a Kahrman, "Non ti disturberò più, amare significa lasciar andare".

Oylum apprezzerà le parole di Tolga e continuerà a fissare Kahraman che si risveglierà proprio in quel momento. In preda la felicità, la ragazza correrà nella camera di suo marito, mentre Tolga resterà da solo e realizzerà di aver perso per sempre la speranza di un ritorno con Oylum.

Dove eravamo rimasti?

Nelle puntate prima della pausa estiva, Guzide e Sezai si sono sposati e hanno coronato il loro sogno d'amore. Al loro matrimonio non era presente Ipek, perché suo padre ha chiuso con lei dopo l'ennesima cattiveria da parte sua. La ragazza, infatti, aveva finto di essersi tolta la vita pur di far leva sui sensi di colpa di Sezai e farlo lasciare con Guzide. Oltre a Ipek, tuttavia, neanche Oylum e Ozan sono stati accanto alla mamma in questo momento speciale. Il motivo per l'assenza dei due ragazzi è ben diverso: Kahraman ha avuto un incidente terribile in cantiere poco prima delle nozze. Tutti si sono recati in ospedale e la paura di perdere il ragazzo ha devastato sia Mualla che Oylum.

La zia è scoppiata in un pianto disperato perché dopo la morte di due figli non può pensare di rinunciare anche a Kahraman. Oylum ha potuto contare sull'aiuto di tutta la famiglia, perché Guzide e Sezai sono corsi da lei appena hanno saputo dell'incidente.