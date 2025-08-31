Le anticipazioni di Un Posto al Sole preannunciano momenti difficili per alcuni protagonisti della soap partenopea. Nella puntata che verrà trasmessa lunedì 8 settembre alle ore 20:50 su Rai 3, Gennaro Gagliotti sarà ancora ricoverato in ospedale e sfrutterà questa condizione per aggravare la posizione di Roberto Ferri agli occhi degli inquirenti. A causa di tutto questo anche Alice e Vinicio vivranno un periodo complicato.

Gennaro Gagliotti scredita Roberto Ferri con gli inquirenti

Gennaro Gagliotti sarà ancora ricoverato all'ospedale San Filippo di Napoli, dopo essere rimasto gravemente ferito in seguito ai pugni ricevuti da Roberto Ferri.

Vista la gravità della situazione, le indagini delle forze dell’ordine proseguiranno e verranno effettuati interrogatori per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Gagliotti, deciso a vendicarsi di Ferri, approfitterà della sua condizione di parte lesa e della degenza in ospedale per screditarlo agli occhi degli inquirenti.

Vinicio e Alice vivono momenti di tensione

Nel frattempo, verranno approfondite anche le vicende di Alice Pergolesi e Vinicio Gagliotti, rientrati da pochi giorni a Napoli in seguito agli ultimi sviluppi. I due ragazzi, che si erano allontanati dalla città per vivere con maggiore serenità la loro relazione, si troveranno coinvolti in forti tensioni familiari. Da una parte, la famiglia Gagliotti dovrà affrontare il ricovero di Gennaro, ferito in seguito a un’aggressione da parte di Roberto Ferri; dall’altra, Marina Giordano e suo marito cercheranno di far valere le proprie ragioni, sostenendo di essersi semplicemente difesi dalla violenza del socio.

Questa situazione finirà per generare dei contrasti anche tra Alice e Vinicio, mettendo a dura prova il loro legame.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Gagliotti ha strattonato Marina

Nei precedenti episodi Antonietta ha fatto visita a Gennaro, mostrandosi comprensiva e riuscendo a fargli confessare la sua responsabilità nell’omicidio di Assane. In realtà, la donna aveva nascosto un registratore nella giacca per incastrarlo. In seguito, ha chiamato Marina per informarla di avere le prove della colpevolezza del marito, ma Gennaro è rientrato improvvisamente e ha sentito la telefonata. Furioso, ha aggredito Antonietta per scoprire con chi avesse parlato, e una volta saputo che si trattava di Marina, si è precipitato ai Cantieri Flegrei per vendicarsi. Lì ha aggredito Marina, ma Roberto è intervenuto per difendere la moglie, colpendo con un pugno Gennaro, il quale è caduto, battendo violentemente la testa.