Oggi, 22 agosto, Davide Maggio ha anticipato che Flavio Ubirti sarà uno dei tronisti della nuova edizione di Uomini e donne. La scelta della redazione di affidare questo ruolo al tentatore 24enne, però, non sembra convincere troppo il pubblico: sui social, infatti, sono stati postati molti commenti negativi sia sulla personalità del ragazzo che su chi ha deciso di inserirlo nel cast fisso della stagione 2025/2026 del programma.

La conferma dei rumor di quest'estate

In queste ore sul web non si sta parlando d'altro che dell'anticipazione che ha dato Davide Maggio sulla nuova edizione di Uomini e donne: il tentatore Flavio sarà uno dei tronisti della prima parte della stagione.

Flavio Ubirti, tentatore di #tempationisland, è il primo tronista della nuova edizione di #UominieDonne ⭐️ pic.twitter.com/jF2ggtyfGf — AMICI NEWS (@amicii_news) August 22, 2025

Il 24enne ha partecipato a Temptation Island e sin dalla sua prima apparizione ha colpito il pubblico e le fidanzate all'interno del villaggio, anche per questo motivo da settimane si vociferava di un suo possibile ingresso nel cast fisso del dating-show condotto da Maria De Filippi.

Stando a quello che si legge sul web a pochi giorni dall'inizio delle registrazioni, il single che ha flirtato con Denise si accomoderà sul trono e cercherà l'anima gemella tra le ragazze che lo corteggeranno.

Lo scetticismo degli utenti di X

Da quando si è diffusa la notizia dell'imminente esordio di Flavio a Uomini e donne, molti fan hanno deciso di esporsi per contestare questa scelta della redazione.

"Che noia", "Non ci resta che sperare in corteggiatrici come Nadia e Cristina, altrimenti ci faremo molte ore di sonno", "Scontato", "Chi l'avrebbe mai detto? Tutti", "Sicuramente lui cerca l'amore vero in tv, certo", "Non ha personalità, zero assoluto", "E ti pareva, ma gente comune no?", "Non era lì a fare il tentatore per caso", "Lui è moscio", "Bello ma noioso", "Si era capito da quando è uscita la notizia che ha lasciato la squadra dove giocava", "Mai che prendessero un operaio", si legge su X in queste ore.

Le coppie di Temptation Island in studio

Stando a quello che ha svelato Lorenzo Pugnaloni in questi giorni, le registrazioni di Uomini e donne 2025/2026 inizieranno la prossima settimana (probabilmente tra lunedì 25 e mercoledì 27 agosto), quindi manca poco all'annuncio ufficiale del cast della nuova edizione.

Le prime puntate dovrebbero essere quasi interamente dedicate alle coppie di Temptation Island, in particolare ai confronti tra i personaggi più discussi della stagione che è andata in onda a luglio su Canale 5.

I faccia a faccia più attesi dal pubblico sono indubbiamente quelli tra Valerio, Ary e Sarah, tra Rosario e Lucia, e inoltre non sarebbe da escludere che qualcuno di loro possa diventare tronista come Flavio.