Dopo la pausa estiva, torneranno le vicende dei protagonisti della soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 25 al 29 agosto Viola tornerà dal viaggio a Milano e Ornella si renderà conto che sua figlia tiene ancora molto al suo ex marito. Gianluca riuscirà a parlare con Alberto grazie all'intervento di Luca. Niko invece deciderà di sorprendere la sua compagna organizzando una proposta di matrimonio.

Il ritorno a palazzo di Viola

Dopo le vacanze gli inquilini di Palazzo Palladini torneranno alla routine giornaliera.

Per Viola non sarà un periodo facile: dopo il ritorno dalla sua parentesi a Milano con Eugenio sarà costretta a fare i conti con quanto accaduto. L'intervento del magistrato porterà delle conseguenze inaspettate che indurranno la professoressa Bruni a riflettere sulla sua posizione. Tutta la situazione non farà altro che generare nuove discussioni tra lei e Damiano che si sentirà ancora una volta messo da parte dalla sua compagna. Le condizioni di salute di Eugenio dopo l'operazione non saranno delle migliori e questa nuova situazione terrà Viola ancora legata alle sorti del suo ex marito, tanto da mettere al corrente anche Antonio della realtà dei fatti. Ornella, osservando il comportamento di sua figlia, si renderà conto che tra lei e il suo ex marito c'è ancora un forte sentimento.

Raffaele invece, ospite di Giulia e Luca, confiderà loro di sentire la mancanza di Renato e delle sue continue lamentele. Il dottor Poggi infatti, ormai "schiavo" dell'intelligenza artificiale, continuerà a rimanere chiuso nel suo appartamento.

Intanto Serena, Filippo, Manuela e Niko si godranno i loro ultimi giorni di vacanza prima di rientrare a Napoli, mentre Micaela, desiderosa di scoprire come sta continuando la relazione tra Samuel e Gabriela, sarà impaziente di incontrarli.

Il chiarimento fra Gianluca e Alberto

Gianluca manifesterà l'intenzione di lasciare Napoli in modo tale da non incontrare Alberto al rientro dalle sue vacanze con Federico. Luca preoccupato per le sorti del giovane Palladini prenderà un'iniziativa che non piacerà affatto al ragazzo.

Tra loro infatti ci sarà una discussione, ma, proprio grazie all'intervento di Luca, il figlio di Alberto avrà modo di confrontarsi apertamente con suo padre e di tentare una riconciliazione. Il giovane alla fine si ritroverà a dover ringraziare l'ex primario del San Filippo ma ingenuamente riporrà troppa fiducia in Alberto.

Mariella invece di ritorno dalle vacanze con Sasà inizierà a temere per il distacco di suo figlio da Guido. Sarà difficile per lei allontanare ancora una volta il padre di suo figlio ora che tra i due è ritornata la sintonia di un tempo. Per giunta anche Guido non le renderà le cose facili. Il comandante infatti sarà deciso a voler discutere del loro rapporto dopo quello che è accaduto tra loro.

Marina Giordano intanto continuerà ad istruire Antonietta affinché registri suo marito mentre confessa di essere coinvolto nella sparizione di Assane. Proprio quando tutto sembrerà procedere per il meglio, qualcosa rovinerà i piani.

Niko infine sarà deciso a sorprendere la sua amata e organizzerà insieme a Filippo qualcosa di bello per chiederle di sposarlo. I due però dovranno fare i conti con l'intelligenza delle rispettive compagne che subito si accorgeranno che entrambi stanno tramando qualcosa.

Ipotesi sul futuro di Viola e Damiano

Il rapporto di Viola e Damiano sembra essere in difficoltà. Tra i due infatti ci sono frequenti discussioni a causa del riavvicinamento tra Viola ed Eugenio. Non è ancora chiaro come andrà a finire questa storia, ma probabilmente la malattia di Eugenio sarà il motivo scatenante della loro separazione.

È possibile infatti che Damiano torni da Rosa, deciso a ricostruire la famiglia con lei e suo figlio Manuel e che Viola ritorni con il suo ex marito, per la felicità di suo figlio Antonio e di tutta la famigliam