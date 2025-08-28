Giuseppe Molonia ha scelto di non partecipare all'edizione 2025/26 di Uomini e donne, e nel corso della prima registrazione ha spiegato il perché. Il cavaliere, infatti, ha trovato l'amore fuori dallo studio e l'ha annunciato dopo essersi confrontato con la ex Rosanna Siino. La pagina Instagram di Opinionista social, però, ha svelato che l'imprenditore ambirebbe a proseguire la propria avventura nel mondo dello spettacolo e a provarlo sarebbe la sua decisione di farsi seguire da un agente che potrebbe procurargli lavoro in televisione o come ospite agli eventi.

L'ospitata in studio e il confronto con Rosanna

La nuova edizione di Uomini e donne è iniziata questa settimana con una doppia registrazione, e le anticipazioni del web hanno svelato i nomi dei componenti del cast.

Nella lista degli assenti figura anche Giuseppe, che ha scelto volontariamente di non partecipare alla stagione 2025/26 perché si è fidanzato durante l'estate.

Il cavaliere, però, è tornato in studio lo scorso 26 agosto per confrontarsi con l'ex compagna Rosanna e per spiegare al pubblico perché è finita la loro relazione.

Al termine di questo faccia a faccia, la dama si è riaccomodata nel parterre e Molonia è andato via.

La nuova sfida professionale di Giuseppe

Qualche ora fa sui social si è diffuso uno screenshot che ha colpito i fan di Uomini e donne, soprattutto perché svelerebbe le ambizioni di Giuseppe dopo l'uscita di scena dal programma.

Stando a quello che si vocifera sul web, il cavaliere sarebbe entrato a far parte di un'agenzia di spettacolo e a comunicarlo sarebbe stato il suo nuovo manager.

"Pensavate che fosse finita qui? Dopo l'addio a U&D, Giuseppe è entrato in un'agenzia che si occupa di televisione, eventi e cinema. Un vero agente si occuperà di lui. Ma Giuseppe non disse che non gli interessava fare tv e che era lì solo per trovare una donna?", si legge su Instagram.

Il parere degli utenti dei social

La scelta di Giuseppe di farsi seguire da un agente, ha animato la discussione tra le persone che l'hanno conosciuto guardando la scorsa edizione di Uomini e donne.

"Ridicolo", "Ma dove vuole andare?", "Entrano tutti in punta di piedi e poi si rivelano", "Pensa solo al business", "Ma ci crede davvero?", "Magari diventerà maestro di ballo ad Amici", "Gli interessava solo apparire e si era capito", "Vanno a U&D solo per questo", "Prima chi andava in trasmissione cercava l'amore, adesso tutti cercano altro", "La sua è stata tutta una farsa per essere notato", "Aveva ragione Sabrina su di lui, ha sempre giocato", "Tutto calcolato", "Voleva farsi pubblicità", "Non c'è mai fine al peggio", si legge sui social da quando si è diffusa l'indiscrezione sull'ingresso di Giuseppe in un'agenzia di spettacolo.