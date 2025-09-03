Martedì 2 settembre, su Rai 1 è tornato in onda Affari Tuoi con la conduzione di Stefano De Martino. Tramite un post pubblicato su X, la Rai ha celebrato il risultato del game show rispetto a La Ruota della Fortuna: “De Martino torna e vince la sfida dell’access prime time”.

Il tutto nonostante i dati ufficiali Auditel consegnino la vittoria della serata a La Ruota della Fortuna. Il post della Rai si basa sui dati d'ascolto in sovrapposizione.

I dati relativi agli ascolti di ieri 2 settembre

Dopo la pausa estiva, martedì 2 settembre su Rai 1 è tornato Stefano De Martino con una nuova edizione di Affari Tuoi, che ha sfidato sul piano Auditel La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti e Samira Lui su Canale 5.

Numeri alla mano, la sfida dell’access prime time è stata vinta dal programma Mediaset: La Ruota della Fortuna ha conquistato 4.514.000 telespettatori, pari al 24,2% di share, mentre Affari Tuoi è stato seguito da 4.222.000 telespettatori, pari al 22,6% di share.

Nonostante i dati ufficiali abbiano premiato Canale 5, sull’account X della Rai è stato pubblicato un post celebrativo in favore del programma di De Martino: "Affari Tuoi con De Martino torna e vince la sfida dell’access prime time: l’esordio della nuova stagione è stato visto da 4 milioni 222 mila spettatori con il 22,6% di share».

Il comunicato ha suscitato sorpresa, perché a vincere la serata in termini di ascolti è stata effettivamente La Ruota della Fortuna, che ha superato il programma Rai sia in valori assoluti che in share.

Tuttavia, la Rai ha basato il suo tweet in base all'andamento dei due programmi in sovrapposizione, che danno Affari Tuoi al 22,40% di share, mentre La Ruota della Fortuna al 21,90%. Per calcolare la sovrapposizione, Auditel considera solo la fascia oraria in cui i due programmi sono entrambi in onda. Così si capisce quale dei due ha avuto più spettatori nello stesso arco di tempo.

"Affari Tuoi" torna e vince la sfida dell'access prime time: l’esordio della nuova stagione è stato visto da 4 milioni 222 mila spettatori con il 22,6% di share.#AscoltiTv pic.twitter.com/xzMCZXTJWC — Rai (@Raiofficialnews) September 3, 2025

Il commento di alcuni telespettatori

L’account social Cinguetta Rai ha difeso il risultato ottenuto da Stefano De Martino: "In sovrapposizione Affari Tuoi ha vinto la sfida contro La Ruota della Fortuna.

Stefano è riuscito a riportare su Rai 1, nell’access prime time, circa 2 milioni di telespettatori. Sfatiamo anche un’altra fake news: i pacchi sono iniziati alla solita ora e, anche se fossero iniziati prima, non è questo che fa vincere".

Dall’altra parte, un fan di Canale 5 ha scritto: "Bisognerebbe essere più onesti quando si parla di sfida Auditel. I dati parlano chiaro e Gerry Scotti ha vinto".

Un telespettatore ha espresso la sua opinione: "Mi piacciono i pacchi, ma personalmente pensavo che ci fossero più cambiamenti. Il gioco ok è quello, ma le musiche, i balletti… basta".

Un altro spettatore ha aggiunto: "Mi piace molto La Ruota della Fortuna perché tiene impegnata la mente".

Un utente ha parlato di etica: «Ai pacchi si rincorre la fortuna, mentre con la ruota puoi essere fortunato, ma se non trovi le soluzioni c’è poco da fare".

Infine, un altro commento: "Trovo molto più simpatico Stefano De Martino rispetto a Gerry Scotti. Basta con i soliti volti, diamo più spazio ai giovani".