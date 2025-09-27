Domenica 28 settembre andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di Amici, mentre lunedì 29 inizierà il daytime. Le puntate pomeridiane del talent saranno trasmesse a un orario diverso rispetto al passato: per scoprire cosa faranno gli allievi nella scuola e nella casa, i fan dovranno collegarsi su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 16:25. Il programma condotto da Maria De Filippi, dunque, farà compagnia ai telespettatori per circa mezz'ora e seguirà il consueto appuntamento con un nuovo episodio della soap La forza di una donna.

Le novità nella programmazione

La classe di Amici 25 è stata formata nel corso della registrazione di giovedì scorso, ma i telespettatori conosceranno i nuovi allievi domenica 28 settembre.

Il primo speciale della nuova edizione del talent, poi sarà seguito dal daytime che aggiornerà i fan su tutto quello che accadrà nella scuola quando inizieranno le lezioni.

Quest'anno, però, le puntate pomeridiane non andranno in onda dopo Uomini e donne (come è stato nelle ultime stagioni), ma circa un quarto d'ora dopo.

Tra il dating-show e un nuovo appuntamento con Amici, infatti, ci sarà un episodio inedito de La forza di un donna, la soap che sta regalando ottimi ascolti alla rete.

Da lunedì 29 settembre, dunque, il daytime inizierà alle 16:25 e terminerà attorno alle 16:55.

⚠️ ATTENZIONE: cambia l’orario del DayTime di #Amici25



Come riportato dalla Guida TV Mediaset, il DayTime partirà alle ore 16:26 fino alle ore 16:56. pic.twitter.com/ASc86POeqo — AMICI NEWS (@amicii_news) September 26, 2025

La reazione dei fan su X

Il daytime di Amici ha cambiato orario e i fan sono rimasti un po' spiazzati da questa novità che è trapelata a poche ore dalla messa in onda della prima puntata della nuova edizione.

"Che piaga", "Ma prima non iniziava alle 16:10?", "Non cambia molto dai", "Non mi interessa", "Quindi La forza di una donna sarà tra Uomini e donne e Amici? Che caos", si legge su X in questi giorni.

Le anticipazioni del primo speciale della stagione

La scuola di Amici ha ufficialmente riaperto i battenti giovedì scorso, quando è stata registrata la puntata che il pubblico vedrà su Canale 5 domenica 28 settembre.

Le anticipazioni del web svelano che i professori hanno scelto 18 allievi, per la precisione 10 cantanti e 8 ballerini.

Tra i titolari della classe 2025/2026 del talent c'è anche qualche volto noto: dalla tiktoker Michelle Cavallaro (anche protagonista di una vecchia stagione de Il collegio) alla campionessa di latinoamericano Maria Rosaria Dal Monte, che solo su Instagram è seguita da oltre un milione di persone.

Gli insegnanti, inoltre, hanno deciso di dare un'altra possibile a un ballerino che l'anno scorso è stato costretto ad abbandonare il programma per un infortunio: Alessio, danzatore specializzato nell'hip-hop, ha riavuto la maglia e riprenderà il percorso nella scuola dall'inizio.