La prima puntata di Amici 25 andrà in onda domenica 28 settembre, ma è stata registrata giovedì 25 e per questo si sa già cosa è accaduto in studio. Le anticipazioni, infatti, svelano che la classe 2025/2026 è composta da 18 titolari: gli insegnanti, in particolare, hanno detto "sì" a 10 cantanti e a 8 ballerini. I ragazzi che sono piaciuti a più di un professore, dovranno decidere chi diventerà il loro tutor da qui alla fine della fase pomeridiana del talent.

Le preferenze dei docenti

Al termine della registrazione di Amici che si è svolta il 25 settembre, sono trapelati i nomi dei ragazzi che hanno ricevuto il "sì" di almeno un professore e quindi sono diventati titolari della classe.

La commissione di canto e di danza ha ritenuto idonei 18 talenti, quasi equamente divisi tra le due categorie che si studiano all'interno della scuola.

Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli hanno promosso 10 cantanti, mentre Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Veronica Peparini hanno scelto 8 ballerini.

Il cast della 25esima edizione del programma condotto da Maria De Filippi, dunque, è al completo ma potrebbe cambiare nel corso del pomeridiano con le sfide che i titolari saranno chiamati ad affrontare di puntata in puntata.

I titolari della categoria canto

I professori di canto di Amici hanno selezionato dieci talenti, secondo loro i più meritevoli tra quelli che hanno partecipato alla prima registrazione della nuova edizione.

Lorella Cuccarini, per esempio, è rimasta colpita da Michelle Cavallaro, una giovane cantautrice che in passato è stata nel cast de Il collegio e che avrebbe avuto una relazione con Alex Wyse.

A rappresentare la categoria canto nella classe 2025/2026 del talent, però, sono anche: Riccardo, Valentina, Michele, Penelope, Flavia, Plasma, Gabriele, Francesco e Opi.

Due latinisti nel cast di quest'anno

Degli otto ballerini che figurano nell'elenco dei nuovi allievi di Amici, due sono rappresentanti dello stile latinoamericano.

Gli insegnanti della scuola, infatti, hanno deciso di promuovere Maria Rosaria (17 anni, ma già popolarissima sui social) e Alex, che su Instagram si definisce campione italiano della propria categoria.

Anche se Raimondo Todaro non è più un professore del talent, la sua materia continua ad essere studiata e rappresentata a ottimi livelli (l'anno scorso c'è stata Alessia, anche lei campionessa italiana).

A completare la classe di danza, sono: Tommaso, Matilde Sofia, Emiliano, Pierpaolo e Alessio.

Quest'ultimo è una vecchia conoscenza del programma, nel senso che alcuni mesi fa si è dovuto ritirare a causa di un infortunio ma ha avuto la possibilità di ripresentarsi ai casting e riprendersi la maglia da titolare.