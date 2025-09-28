Michelle è entrata nella scuola di Amici da poche ore, ma sul web già si parla molto di lei sia per il suo passato che per il suo modo di cantare. La nuova allieva di Lorella Cuccarini, infatti, alcuni anni fa è stata nel cast de Il collegio, ma è nota anche per il flirt che ha avuto con Alex Wyse dopo la partecipazione di quest'ultimo al talent. Intanto, dopo aver ascoltato la voce della giovane, molti fan l'hanno paragonata a quella di Sarah.

L'ingresso nella classe grazie a Lorella Cuccarini

Nel corso della prima puntata di Amici 25 sono stati scelti 18 allievi, e tra questi c'è anche una ragazza che era già nota per diversi motivi.

Michelle si è esibita davanti alla commissione con il suo inedito Gipsy, e Anna Pettinelli ha abbassato la leva perché non la ritiene all'altezza di studiare nella scuola. Lorella Cuccarini, però, si è intromessa e ha chiesto alla giovane di entrare nella sua squadra.

La cantante 22enne, dunque, è una titolare della nuova edizione e tra i fan c'è chi l'ha paragonata ad una delle ultime vincitrici del programma.

Sui social, infatti, il 28 settembre sono apparsi diversi commenti in cui si legge che la nuova alunna ricorderebbe Sarah sia nel modo di cantare che nell'atteggiamento che ha mostrato sul palco.

Michelle mi ha ricordato un po’ Sarah… o sbaglio?🥹 #amici25 pic.twitter.com/Rb7oolZVQe — Tutta colpa delle serie tv (@TCDSTV) September 28, 2025

Il parere degli utenti di X

L'ingresso di Michelle nella scuola di Amici è stato molto commentato sui social, e diversi utenti hanno espresso qualche dubbio sull'originalità della ragazza e della sua voce.

"Mi ha ricordato Sarah, o sbaglio?", "Sarah Toscano, sei tu?", "Lorella Cuccarini le ha detto di sì solo perché è ancora innamorata di Sarah, altrimenti non vedo un altro motivo per prenderla", "Appena l'ho ascoltata, ho pensato a Sarah", "Non sembra avere molta personalità", "Per me è ancora troppo acerba", si legge su X in queste ore.

L'esperienza nel reality di Rai 2

Di Michelle, però, si sta parlando molto anche per il suo passato sia televisivo che sentimentale.

Da quando si è saputo che la ragazza è un'allieva di Amici 25, sul web c'è chi ha ricordato la sua prima apparizione sul piccolo schermo: la cantante è stata una delle concorrenti della seconda edizione de Il collegio, un reality che è andato in onda su Rai 2 fino a non molto tempo fa.

Sulla nuova "pupilla" di Lorella Cuccarini, però, circolano anche diversi gossip, come quello sul flirt che ha avuto con un ex alunno del talent, Alex Wyse.

Stando a quello che si legge in rete, Michelle e il cantautore sarebbero stati insieme per circa un anno dopo la partecipazione di lui ad Amici, ma la storia sarebbe finita da tempo per motivi che non sono mai trapelati.

Al momento non si sa se la titolare della scuola sia fidanzata o meno.