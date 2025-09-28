Nella ventunesima puntata della soap turca La notte nel cuore in onda su Canale 5 giovedì 2 ottobre 2025, Nuh (Aras Aydin) minaccerà Hikmet (Esra Dermancıoğlu) e la costringerà a confessargli che è stata lei a tentare di provocare un aborto a sua sorella Melek (Hafsanur Sancaktutan).

Sevilay e Nuh litigano, Samet confessa ai medici che Bunyamin è suo figlio

Dopo aver accettato un passaggio da Nazim a causa di un guasto alla sua automobile, Sevilay tornerà a casa e litigherà con Nuh, il quale le farà una scenata di gelosia. Sconvolta dall’aggressività del fidanzato, la ragazza deciderà di andarsene via e addirittura mediterà di mettere fine alla loro relazione.

Sevilay farà un passo indietro, non appena Nuh le ammetterà di avere il timore di perderla.

Nel contempo, Samet inseguirà Sumru con la sua auto, finendo per avere un terribile incidente stradale. Appena suo marito verrà portato in ospedale in gravi condizioni di salute, Sumru non nasconderà la sua preoccupazione. Esat farà una sfuriata alla madre Sumru, ma sua zia Hikmet lo metterà a tacere. Non appena si riprenderà, Samet verrà a conoscenza di avere bisogno di un trapianto di rene, così confesserà ai medici che Bunyamin potrebbe essere compatibile, poiché si tratta di suo figlio.

Sumru viene accusata di essere l’amante di Tahsin

Successivamente, qualcuno appenderà degli striscioni contro Sumru, la quale intanto avrà una colluttazione con Azmi, un anziano, che la accuserà di essere l’amante di Tahsin.

Mentre Sumru e Azmi finiranno al comando di polizia, Nuh scoprirà che è stata Hikmet a provocare l’incidente stradale a sua sorella Melek, con l’obiettivo di farle perdere il bambino che aspetta da Cihan. In preda alla furia, Nuh punterà la sua pistola contro Hikmet e la costringerà ad ammettere il suo coinvolgimento, ma alla fine sceglierà di risparmiarla. Per concludere, Samet avrà un arresto cardiaco.

Riepilogo sull’incidente di Melek e Sevilay

Hikmet ha ordinato al nipote Esat di speronare l'auto di Melek, proprio quando la stessa era in procinto di recarsi dal ginecologo. Sevilay si è offerta di accompagnare Melek, ma purtroppo la loro vettura è rimasta bloccata sul bordo di un precipizio. Non appena si è accorta della presenza della figlia, Hikmet ha avvisato subito i soccorsi per non fare cadere la macchina in un burrone e si è messa in contatto con Cihan.

Dopo essere state tratte in salvo, le due ragazze sono finite in ospedale per essere sottoposte a una serie di controlli, venendo raggiunte da Cihan e Nuh, i quali hanno avuto l’ennesimo scontro. Quest’ultimo fin da subito, ha sospettato che sia Hikmet l’artefice dell’incidente.