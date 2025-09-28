Nel corso delle puntate turche di Tradimento in programma prossimamente su Canale 5, Ipek perderà il bambino che attendeva da Oltan. La giovane vorrà tenere nascosta la notizia dall'imprenditore, che scoprirà tutto grazie a Tolga. L'uomo non esiterà a chiedere il divorzio alla moglie, non avendo più qualcosa che lo tenga legato a lei.

Selin messa agli arresti domiciliari

Tutto inizierà quando Oltan accetterà di sposare Ipek per dimostrare a Sezai di essersi assunto le responsabilità del bebè in arrivo. La ragazza sarà cacciata in malo modo al termine di una triste cerimonia, dove diventerà la nuova moglie di Oltan.

Quest'ultimo le comunicherà di non voler avere niente a che fare con lei ne tanto meno col figlio che porta in grembo. Ipek, a questo punto, cercherà un modo per riconquistarlo ma ogni tentativo si rivelerà vano. La situazione si complicherà a causa di Selin, che verrà messa agli arresti domiciliari per il tentato omicidio del marito Tolga.

Ipek abortisce, Oltan chiede il divorzio

Dagli spoiler di Tradimento si apprende che Selin chiederà a Tolga di manomettere il suo braccialetto elettrico per recarsi a trovare la sua sorella Serra al cimitero. La ragazza in realtà raggiungerà Ipek, accusandola della morte della congiunta dopo averla aggredita. Selin inoltre le lancerà una vera e propria maledizione che si avverrà nel giro di poco tempo.

Ipek inizierà ad accusare un dolore forte al basso ventre con perdite ematiche. Neva crederà che si tratti di una minaccia d'aborto e accompagnerà la giovane in ospedale dove i medici non riusciranno a salvare il feto. La domestica informerà Tolga di quanto accaduto a Ipek in ospedale. La figlia di Sezai penserà di raccontare ad Oltan di essere ancora incinta, all'oscuro che Neva abbia già svelato tutto a Tolga. Alla fine, l'imprenditore chiederà il divorzio alla moglie a causa della morte del bambino.

Selin è stata ricoverata in una clinica psichiatrica

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Tradimento andati in onda a fine settembre su Canale 5, Guzide (Vahide Percin) ha affrontato Sezai dopo aver scoperto che Kadriye è la madre naturale di Kahrman.

Allo stesso tempo, Kadriye si è recata a trovare il figlio in hotel ma lui l'ha respinta in malo modo. La donna disperata ha trovato rifugio tra le braccia di Sezai.

Selin, intanto, ha costretto i secondini a portarla in una clinica psichiatrica quando ha scoperto la morte di sua sorella. Tolga, invece, ha chiesto scusa a suo padre per aver pensato che fosse stato lui ad aver organizzato la morte di Serra.

Infine Yesim è recata ad un incontro di lavoro, scoprendo che il cliente è interessato solo a lei.