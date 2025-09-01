Come confermato da Publitalia, la nuova edizione di Amici non inizierà il 28 settembre come si ipotizzava da tempo, ma la settimana precedente. Salvo ulteriori variazioni di palinsesto, la scuola più famosa d'Italia riaprirà i battenti domenica 21 settembre. In quella data i professori sceglieranno i cantanti e i ballerini che comporranno la classe 2025/26. Anche se manca ancora l'ufficialità, circolano indiscrezioni secondo cui Deborah Lettieri lascerà il posto a Veronica Peparini.

La data del ritorno su Canale 5

Secondo quanto si legge sul web, mancano venti giorni all'inizio della nuova edizione di Amici.

Salvo slittamenti o altri cambi di programma, la prima puntata della stagione 2025/26 andrà in onda domenica 21 settembre, con una settimana di anticipo rispetto al previsto.

La nuova stagione di #Amici25 parte UFFICIALMENTE Domenica 21 Settembre ⭐️



Fonte: Publitalia pic.twitter.com/2Likmcxl8N — AMICI NEWS (@amicii_news) September 1, 2025

Per tutta l'estate si è vociferato che il talent sarebbe tornato su Canale 5 il 28 settembre, ma in queste ore è trapelata la data ufficiale in cui sarà formata la nuova classe.

Solitamente gli speciali di Amici vengono registrati con un paio di giorni d'anticipo rispetto a quando vengono trasmessi in televisione, quindi anche quest'anno le cose dovrebbero andare così.

I primi pareri dei fan

La venticinquesima edizione di Amici inizierà il 21 settembre e i fan non vedono l'ora di scoprire i cambiamenti che ci saranno nel cast e i nomi dei ragazzi che formeranno la nuova classe.

"Quindi inizia ufficialmente il 21, che bello", "Amici anticipa la messa in onda di una settimana, choc", "Ma non doveva cominciare il 28?", "Hanno anticipato di una settimana? Meglio", "Sicuramente lo guarderemo", si legge su X da quando si è saputo il giorno in cui sarà trasmessa la prima puntata della nuova stagione del longevo talent condotto da Maria De Filippi.

Il ritorno in cattedra di Veronica Peparini

Per tutta l'estate sul web si è parlato dei professori di Amici 25 e dell'unico cambiamento che dovrebbe essere apportato al cast rispetto alla passata edizione.

Anche se non è ancora ufficiale, si vocifera che Deborah Lettieri non sarà più un'insegnante di ballo della scuola e che a prendere il suo posto sarà Veronica Peparini.

La coreografa rientrerebbe nella commissione di danza dopo qualche anno d'assenza, e tornerebbe ad affiancare i colleghi Emanuel Lo e Alessandra Celentano.

I tre docenti di canto, invece, dovrebbero essere ancora una volta Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Alla prima puntata, inoltre, dovrebbe partecipare il vincitore della scorsa stagione: il ballerino Daniele dovrebbe tornare in studio per consegnare la coppa e per fare un in bocca al lupo ai ragazzi che studieranno nella scuola quest'anno.