Nezir stupirà Bahar con una proposta che la lascerà senza parole nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Mi vuoi sposare?" chiederà porgendole l'anello.

Le anticipazioni rivelano che Nezir avrà in ostaggio Sarp e quando Bahar e Piril lo imploreranno di risparmiargli la vita, lui si farà avanti con la proposta di nozze. Nezir spiegherà che una delle due dovrà sposarlo e vivere alla villa con i bambini in cambio della libertà di Sarp. Se non accetteranno, l'uomo morirà e avranno solo dieci minuti per decidere chi delle due diventerà sua moglie.

Sarp, Munir e Suat ostaggi di Nezir

Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano che Nezir Korkmaz avrà nelle mani le vite di Bahar, Sarp, Piril e i loro bambini. Il trattamento che sarà riservato loro sarà molto diverso da parte di Nezir che prenderà in simpatia Doruk e tratterà Bahar e Nisan come normali ospiti della sua lussuosa villa. Piril e i gemelli, invece, resteranno in un'altra ala del palazzo perché l'uomo non riuscirà ancora a perdonare la donna per aver lasciato suo figlio. In un magazzino, invece, saranno rinchiusi Sarp, Munir e Suat che saranno trattati molti male dagli uomini di Nezir, Quest'ultimo punterà la sua pistola in fronte a Sarp, ma alla fine deciderà di non togliergli la vita perché secondo lui merita di soffrire.

La maggiore sofferenza che Nezir provocherà all'uomo sarà molto sottile e crudele e non sarà fisica. Il padrone della villa, infatti, porgerà a Sarp tre foto capovolte e gli ordinerà di sceglierne una. Alla fine, la foto che verrà presa a caso sarà quella di Doruk e Nezir farà credere a Sarp che toglierà la vita a suo figlio. Da quel momento per lui inizierà un incubo perché sarà convinto di aver perso il suo bambino per sempre. Doruk, invece, starà benissimo e inizierà anche a volere molto bene a Nezir con cui costruirà un rapporto speciale. Le torture per Sarp non finiranno qui, perché Nezir preparerà la vera vendetta contro di lui. L'uomo convocherà Piril e Bahar per parlare di una questione importante.

Le due donne non potranno mai immaginare quale sarà la sua richiesta.

La richiesta spiazzante di Nezir Korkmaz

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Nezir inviterà Piril e Bahar ad accomodarsi ed entrambe gli chiederanno di Sarp. Lui spiegherà che per il momento è ancora vivo e le due donne lo imploreranno di risparmiarlo. Entrambe diranno a Nezir che Sarp è una brava persona e gli chiederanno di non ucciderlo. "Per salvare la vita di Sarp fareste davvero qualsiasi cosa?" chiederà l'uomo. Nezir prenderà l'anello e lo porgerà a Bahar: "Mi vuoi sposare?" chiederà lasciandola senza parole. Korkmaz spiegherà a Bahar e Piril che per salvare la vita di Sarp una delle due dovrà diventare sua moglie e vivere alla villa con i bambini.

Nezir preciserà che il loro rapporto si limiterà alla convivenza, quindi non sfiorerà Bahar o Piril, ma in questo modo priverà il suo nemico della sua famiglia. Inoltre, l'uomo assicurerà che dopo il matrimonio Sarp sarà libero e finché una di loro vivrà lì, non avrà problemi con la legge. "Non avreste fatto qualsiasi cosa per salvare la vita di vostro marito?", chiederà con ironia. Nezir andrà via e concederà alle donne dieci minuti di tempo per decidere chi delle due diventerà sua moglie.

Bahar ancora non sa dell'esistenza di Piril

Nelle puntate in onda in Italia, Bahar e Sarp si sono appena ritrovati ma il loro è stato un abbraccio di pochi minuti. Lui, infatti, è dovuto scappare per sfuggire agli uomini di Nezir e Bahar non sa ancora nulla di lui.

La madre di Doruk e Nisan ignora che Sarp ha una nuova moglie e due gemelli e pensa che suo marito tornerà da lei e i bambini come promesso. La famiglia di Bahar, invece, sa già che Sarp ha altri figli e persino Nisan è al corrente di tutto questo, ma nessuno ha il coraggio di dirle la verità. Arif che è sempre stato accanto a Bahar anche nei momenti più duri, adesso è molto distante perché lei lo ha lasciato dopo avergli detto che lo avrebbe sposato. Il motivo della decisione di Bahar è stata Nisan che non ha potuto accettare l'idea di vedere sua madre diventare la moglie di un altro uomo.