Le nuove puntate di Beautiful in onda su Canale 5 nel weekend da venerdì 12 a domenica 14 settembre si preannunciano ricche di emozioni e tensioni familiari. Hope si trova al centro di un conflitto interiore, incerta sulla proposta di matrimonio ricevuta da Thomas, mentre Poppy deve affrontare le domande incalzanti di Luna sul padre che non ha mai conosciuto. Nel frattempo i rapporti tra Brooke e Thomas si fanno sempre più tesi, con Ridge che cerca di mediare tra il figlio e la nuora.

Hope e Thomas: un futuro incerto

La proposta di matrimonio di Thomas a Hope continua a sconvolgere gli equilibri familiari.

Nonostante il supporto di Ridge, Hope è ancora titubante nel dare una risposta definitiva. Brooke cerca di convincere la figlia che i suoi sentimenti per Thomas potrebbero essere solo una reazione al dolore causato dalla fine del suo matrimonio con Liam. Thomas dal canto suo cerca di rassicurare Hope, promettendole amore eterno e sottolineando il significato simbolico dell'anello che lei porta appeso al collo. Tuttavia il timore del giudizio di Brooke pesa ancora sul giovane Forrester, che desidera una seconda chance per dimostrare di essere cambiato.

Il mistero del passato di Luna

Parallelamente la giovane Luna si trova a fare i conti con un interrogativo che la tormenta da tempo: chi è il suo vero padre?

Nonostante le rassicurazioni di Poppy, Luna sospetta che sua madre le nasconda qualcosa di importante. L'arrivo di Finn e il suo incontro con Poppy riaccendono vecchi ricordi e alimentano ulteriori dubbi nella mente di Luna. Il confronto tra madre e figlia diventa sempre più teso, con Luna determinata a scoprire la verità e Poppy visibilmente inquieta di fronte all'insistenza della figlia.

Nelle puntate precedenti di Beautiful

Nelle puntate precedenti di Beautiful, andate in onda da lunedì 8 a giovedì 12 settembre, Poppy ha affrontato con determinazione le accuse di Li, rivendicando la propria libertà e uno stile di vita più spontaneo rispetto alla rigidità della sorella. In un confronto sincero con Bill, Poppy ha confidato le tensioni con Li, rivelando che la sorella la accusa di secondi fini nei suoi confronti.

Ma Bill, rassicurante, le ha detto di non dare peso a quelle parole. Intanto R.J. ha condiviso con Luna i suoi sospetti: secondo lui Bill potrebbe essere il padre che lei non ha mai conosciuto, basandosi su alcune coincidenze temporali. Luna inizialmente era incredula e ha deciso di affrontare la madre. Dopo un confronto carico di tensione, Poppy ha negato che Bill sia il padre di Luna. Nel frattempo R.J. ha continuato a indagare, parlando con Bill mentre firmavano il contratto d’affitto della casa sulla spiaggia. Bill, ignaro dei veri motivi delle domande di R.J., ha parlato con entusiasmo di Poppy e Luna.