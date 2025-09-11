Nelle puntate della soap Tv Tempesta d'amore in onda dal 15 al 19 settembre, le trame ruoteranno intorno ad Ana Alves, che deciderà di riappacificarsi con Philipp scatenando la gelosia dell'ex Vincent.

Christoph invece, farà un'accorata dichiarazione d'amore ad Alexandra, a seguito della quale la donna sarà sempre più confusa sui sentimenti che prova per Saalfeld e Tom.

Ana e Philipp tornano insieme, Vincent geloso: spoiler al 19 settembre

La nuova settimana di programmazione di Tempesta d'amore riprenderà dal momento in cui Apollo, il cavallo di Ana, avrà una forte colica.

Dato che Vincent sarà impegnato, Philipp si offrirà di prendersi cura dell'animale.

Un gesto che stupirà Ana, la quale si renderà conto che il ragazzo è davvero cambiato. Tra i due scatterà un bacio e, subito dopo, Philipp inviterà la ragazza ad una cena galante.

Nel frattempo, Vincent continuerà a sperare di poter tornare con l'ex ma quando scoprirà che Ana e Philipp si sono riappacificati, sarà sconvolto e deciderà di prendere le distanze dalla ragazza.

Il veterinario sarà geloso e commetterà un gesto discutibile. Philipp invece, avrà timore che Ana possa scoprire il piano che aveva studiato per derubarla dell'eredità della prozia Wilma.

Christoph si dichiara ad Alexandra: lei ne sarà confusa

Greta si accorgerà poi che Natalie è innamorata di Vincent e le consiglierà di farsi avanti.

Christoph farà invece un'appassionata dichiarazione d'amore ad Alexandra, che si sentirà confusa e si confiderà con Nicole. Esasperata dalla crescente gelosia di Tom, Alexandra nutrirà infatti dei dubbi sul futuro della loro relazione, il tutto a maggior ragione alla luce della dichiarazione di Christoph.

Helene andrà poi ad un appuntamento con un uomo conosciuto su internet e scoprirà che si tratta di Günther, il padre di Vanessa. I due trascorreranno la serata insieme, anche se in seguito, l'uomo sembrerà essere a disagio per le eccessive attenzioni della donna.

Katja e Markus, invece, rimarranno bloccati insieme in cantina e tra loro scatterà di nuovo la scintilla. A causa di un equivoco però, Markus non sembrerà più credere nel loro amore.

E mentre Caspar scoprirà di avere uno zio che vive in Thailandia, scoprendo dopo averci parlato di avere molto in comune con lui, Yvonne regalerà a Caspar un biglietto aereo per permettergli di andare in Asia e conoscere la sua famiglia.

Tempesta d'amore si conferma leader della mattina di Rete 4

Tempesta d'amore, tornata nel palinsesto Mediaset lo scorso 1 settembre dopo due mesi di stop, si conferma come uno dei programmi più visti della mattina di Rete 4, con una media giornaliera intorno al 5% di share.

Le vicende ambientate al Furstenhof non sembrano risentire del passare del tempo, visto che da quasi venti anni fanno registrare ascolti più che soddisfacenti.