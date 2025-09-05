Belen Rodriguez torna al centro dell’attenzione mediatica e lo fa con poche, lapidarie parole. Dopo settimane di indiscrezioni, paparazzate e commenti sul presunto flirt con Nicolò De Tomassi, la conduttrice argentina ha deciso di chiarire la sua situazione sentimentale direttamente attraverso i social. Sotto a un post Instagram che raccoglie alcuni scatti delle sue vacanze in Sardegna, tra famiglia, mare e momenti di relax, un utente le ha chiesto se fosse innamorata. La risposta di Belen è stata netta e inequivocabile: “No”. Due sole lettere, sufficienti a smentire ufficialmente le voci che la volevano già legata a un nuovo compagno dopo la fine delle storie passate.

Belen Rodriguez paparazzata con Nicolò De Tomassi

Il contesto non è casuale. Nelle scorse settimane infatti Belen Rodriguez era stata fotografata in atteggiamenti affettuosi con De Tomassi, imprenditore romano classe 1989 e proprietario di un noto circolo di padel nella capitale. Gli scatti pubblicati dal settimanale Chi li mostravano mentre si scambiavano un bacio in acqua, alimentando subito l’idea di una nuova relazione. La stessa rivista aveva scritto: “Con lui è scattata la passione. E quel bacio in acqua toglie ogni dubbio”. Nonostante ciò, Belen ha scelto di frenare i gossip: la sua risposta negativa alla domanda dell'utente appare come un messaggio diretto, un modo per dire che la sua vita privata non deve essere etichettata troppo in fretta.

Un nuovo inizio per Luna Marì: mamma e papà insieme per la scuola

Per ogni bambino il primo giorno di scuola rappresenta una piccola grande rivoluzione, e per Luna Marì l’ingresso alla primaria è stato un evento vissuto con grande emozione, reso ancora più speciale dalla presenza congiunta di entrambi i genitori. Belen Rodriguez, come spesso accade nei momenti significativi della vita familiare, ha voluto condividere alcuni attimi della giornata attraverso i social. Nelle sue storie di Instagram si vede la bambina, emozionata ma sorridente, davanti al cancello della Casa dei bimbi e scuola primaria paritaria Maria Montessori, mentre si guarda intorno e comincia a prendere confidenza con il nuovo ambiente.

Momenti semplici ma intensi, che hanno trovato subito l’affetto dei follower, abituati a seguire la crescita della piccola fin dalla nascita.

Non è mancata la presenza del papà Antonino Spinalbese, che ha scelto di vivere in prima persona questo importante passaggio della figlia. In alcune clip pubblicate dalla showgirl appare infatti anche lui, con un atteggiamento sereno e affettuoso, a testimoniare il nuovo clima di collaborazione che sembra essersi instaurato tra i due ex compagni. Spinalbese, a sua volta, ha voluto lasciare un ricordo della giornata sul proprio profilo: un carosello di immagini padre e figlia, accompagnato da una didascalia breve ma molto significativa, "Cresciamo entrambi".

Un gesto che racconta bene il rapporto speciale tra lui e Luna, e che sottolinea come questo nuovo capitolo scolastico sia un’occasione di crescita condivisa non soltanto per la bambina ma anche per chi la accompagna nel percorso quotidiano.

Uno dei momenti che ha maggiormente colpito i fan riguarda la preparazione della piccola prima dell’ingresso a scuola: Antonino, infatti, ha voluto pettinare personalmente la figlia, scegliendo con cura l’acconciatura e dimostrando ancora una volta la sua attenzione ai dettagli e la vicinanza affettiva. Un gesto di normalità che però assume un valore speciale, soprattutto se osservato alla luce della storia complessa tra lui e Belen. La giornata ha quindi rappresentato un’occasione non soltanto di festa per Luna, ma anche di conferma di come, pur tra difficoltà e percorsi diversi, si possa continuare a costruire un rapporto familiare solido e rispettoso.