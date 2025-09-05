Le nuove puntate di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 dall'8 al 12 settembre alle 14:10, promettono grandi colpi di scena. Halit annuncia alla sua famiglia che Yildiz è incinta, ma la notizia non viene accolta con entusiasmo, soprattutto da Erim, che sperava in una riconciliazione tra il padre ed Ender. Nel frattempo, Alihan prende una decisione drastica riguardo a Hira, suscitando l’incredulità di Hakan. La situazione si complica ulteriormente quando Ender, sospettosa, viene a sapere della gravidanza e decide di indagare. Parallelamente, Zeynep si ritrova sotto accusa, ingiustamente ritenuta responsabile del licenziamento di Hira.

La settimana si conclude con un colpo di scena: Ender scopre che la gravidanza di Yildiz è solo una messinscena.

Ender rivela la finta gravidanza di Yildiz

La notizia della gravidanza di Yildiz si diffonde rapidamente, ma non tutti sono felici. Ender, determinata a riconquistare Halit, non dà credito alle parole di Yildiz e decide di agire. Con l'aiuto di Caner, si introduce nello studio del dottor Yusuf per rubare la cartella clinica di Yildiz. La scoperta è sconvolgente: Yildiz ha mentito sulla sua gravidanza. Con questa informazione in mano, Ender si precipita da Halit per svelargli la verità. Per questo motivo, Halit costringe Yildiz a sottoporsi a un nuovo prelievo di sangue.

Zeynep sotto accusa e sotterfugi di Ender

Zeynep si trova in una posizione difficile quando viene accusata del licenziamento di Hira. Durante un incontro con Zerrin e le sue amiche, tra cui la madre di Hira, viene messa all'angolo e criticata. La situazione si aggrava quando Hira la fa allontanare da un negozio. Intanto, Ender non si ferma e continua a tramare contro Yildiz. Con l’aiuto di suo fratello, cerca di mettere in atto un piano per distruggere il matrimonio di Halit e Yildiz. Mentre Alihan è in volo verso Ankara, strani avvenimenti turbano la sua vita e quella di Zeynep, facendoli sospettare che qualcuno stia cercando di minacciarli.

Nella puntata precedente di Forbidden Fruit

Nella puntata di Forbidden Fruit andata in onda venerdì 5 settembre, Alihan e Zeynep si sono scontrati con l'opposizione di Zerrin alla loro relazione.

Determinato a far funzionare le cose, Alihan ha portato Zeynep in campagna, dove le ha mostrato una tenuta che ha acquistato per loro. Intanto, Halit ha ricevuto una visita inaspettata da Kemal, il quale ha annunciato che inizierà a lavorare con lui. Ender ha sfruttato l'occasione per seminare discordia tra Halit e Yildiz, inviando una foto compromettente a Yildiz. Quest'ultima, convinta del tradimento, ha affrontato Halit e ha avuto un malore. In ospedale, un medico ha confermato la gravidanza di Yildiz, ma un flashback ha rivelato che tutto era stato orchestrato dalla stessa Yildiz per evitare il divorzio.