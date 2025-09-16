Le nuove puntate di Uomini e Donne, in onda ad ottobre sempre su Canale 5, vedranno il ritorno in studio di una delle dame più discusse e iconiche del parterre over: Barbara De Santi. La dama tornerà ad essere protagonista delle dinamiche del programma dedicato ai sentimenti e, fin dal suo rientro, si troverà coinvolta in un acceso confronto con il cavaliere Ruggiero, suo ex compagno.

Nel frattempo, Gemma Galgani, che aveva recentemente iniziato una frequentazione con Mario Lenti, deciderà di porre fine alla loro conoscenza, nonostante le buone premesse iniziali.

La dama torinese, dunque, tornerà single e pronta a riprendere la sua ricerca del compagno ideale, senza perdere la speranza di trovare finalmente l’uomo giusto. Anche quest'anno, l'opinionista Tina Cipollari non le risparmierà accuse e critiche.

Continua la conoscenza tra Flavio e Martina

Le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che Flavio Ubirti, il nuovo tronista di questa stagione, continuerà a conoscere Martina. Tra i due verrà a crearsi una forte intesa, tanto che arriveranno molto vicini a sfiorare il loro primo bacio. Tuttavia, sarà Flavio a fare un passo indietro, sottolineando quanto questo primo gesto sia importante per lui, soprattutto all'inizio di una frequentazione, e quanto lo voglia vivere in modo significativo.

Rosario Gugliemi: da Temptation Island a tronista di UeD

Intanto, nel dating show ideato e condotto da Maria De Filippi sta per arrivare un nuovo tronista, pronto a mettersi in gioco per trovare la donna della sua vita. Si tratta di Rosario Guglielmi, protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island. Archiviata la storia d'amore con Lucia, il ragazzo ha accettato la proposta fattagli dalla produzione.

Nella puntata di Temptation Island e poi... e poi i due ex hanno raccontato a Filippo Bisciglia come sono andate le cose tra di loro durante l'estate. Le settimane estive sono state caratterizzate da incontri e scontri che hanno portato alla rottura definitiva.

Inizia Uomini e Donne e cambia la messa in onda di Forbidden Fruit

Un altro cambiamento che accompagnerà il ritorno di Uomini e Donne è la riduzione della durata della soap turca Forbidden Fruit. Da lunedì 22 settembre, infatti, il talk show di Maria De Filippi tornerà a occupare la fascia pomeridiana dalle 14:45 alle 16:10, limitando a soli 30 minuti la programmazione della soap, che verrà trasmessa dalle 14:15 alle 14:45.

La serie televisiva turca che vede tra i protagonisti principali Eda Ece e Onur Tuna piace al pubblico italiano tra nuovi amori, gelosie e tanti colpi di scena. A seguirla sono in media più di 2 milioni di telespettatori pari al 16% di share.