Cambio palinsesto su Canale 5 a partire dal prossimo lunedì 29 settembre 2025, giorno in cui si assisterà a una riduzione della durata per La forza di una donna.

La soap opera turca, rivelazione sul piano Auditel di questa estate, sarà in onda sempre dopo Uomini e donne ma solo per 20 minuti al giorno.

Modifiche di programmazione anche in prime time per il Grande Fratello: il reality show condotto quest'anno da Simona Ventura avrà una durata ridotta rispetto alla passata edizione.

La forza di una donna tagliata: cambio palinsesto Mediaset dal 29 settembre

Il palinsesto del primo pomeriggio di Canale 5 subirà dei cambiamenti a partire da questo lunedì 29 settembre, giorno in cui tornerà in onda il daytime di Amici 25.

Per l'occasione, in casa Mediaset, si è scelto di puntare su una riduzione complessiva della soap opera che non avrà più una durata di 40 minuti.

Le nuove puntate tratte dalla seconda stagione saranno trasmesse per soli 20 minuti al giorno, nello slot orario che va dalle 16:05 alle 16.25 circa.

A differenza di quanto era stato annunciato in un primo momento, Mediaset ha scelto di puntare sulla messa in onda della soap incentrata sulle vicende di Bahar subito dopo Uomini e donne, facendo slittare l'inizio di Amici.

La nuova edizione del Grande Fratello dura meno nella fascia di prime time

La striscia quotidiana del talent show, infatti, andrà in onda dalle 16:25 alle 16:55 circa per poi trainare l'appuntamento con Dentro la notizia, presentato da Gianluigi Nuzzi.

Il cambio palinsesto Mediaset in programma da lunedì 29 settembre riguarderà anche la fascia del prime time, dove si assisterà al ritorno del Grande Fratello.

Il reality show, che quest'anno festeggerà i 25 anni di messa in onda, sarà condotto da Simona Ventura: nel corso della prima puntata saranno presentati i primi 12 concorrenti ufficiali di quest'anno.

A differenza dell'ultima edizione, però, cambierà la durata complessiva della trasmissione in prime time: la messa in onda è prevista dalle 21:45, subito dopo La ruota della fortuna, fino alle 00:50.

Rispetto agli ultimi anni, quindi, il Grande Fratello terminerà circa 40 minuti prima, evitando così di terminare all'1:30.

Alfonso Signorini resta al timone del GF Vip su Canale 5

Le ultime edizioni del GF sono state condotte da Alfonso Signorini che, nella prossima stagione televisiva, tornerà in onda in prime time con una nuova edizione Vip del reality.

Al momento, però, non si conoscono ancora i dettagli del programma che dovrebbe andare in onda tra gennaio e febbraio 2026 su Canale 5, per poi lasciare spazio in primavera a una nuova edizione de L'Isola dei famosi.