A poche ore dall'inizio di una nuova edizione del Grande Fratello, quattro concorrenti dell'ultima stagione si sono ritrovati per trascorrere un weekend all'insegna delle risate, del buon cibo e dei ricordi. Helena Prestes, Javier Martinez, Luca Calvani e Amanda Lecciso si sono rivisti tutti insieme per la prima volta dopo il reality e hanno scelto la Toscana per questa reunion.

Il gruppo si riunisce dopo quattro mesi

Sono passati più di quattro mesi dalla finale del Grande Fratello che è stato vinto da Jessica, ma alcuni concorrenti sono ancora nel cuore e nei pensieri di molti fan.

Helena e Javier sono tra gli ex inquilini più amati dal pubblico, tant'è che i loro sostenitori aumentano di giorno in giorno e sono aggiornati su tutto quello che riguarda la coppia.

Come si può intuire dalle storie che gli Helevier hanno postato su Instagram, questo weekend hanno raggiunto la Toscana per riabbracciare due carissimi amici: Amanda e Luca.

I quattro protagonisti dell'ultima edizione del reality si sono ritrovati per la prima volta fuori dalla casa tutti insieme, e hanno deciso di passare il fine settimana in una cascina tra risate, buon cibo, chiacchiere e foto di gruppo.

La gioia dei fan del programma

Helena, Javier, Luca e Amanda hanno pubblicato molti contenuti del loro weekend insieme, e questo ha reso felici soprattutto i fan della coppia che si è formata all'interno della casa del Grande Fratello.

"Vi amo", "Famiglia", "Sono bellissimi", "In queste foto si vede la loro felicità", "Belli e sereni", "Un meraviglioso quartetto", "Meravigliosi", "Le amicizie vere", "Stupendi", "Tra loro è sempre stato tutto vero, non una dinamica da reality", "Finalmente sono tutti insieme", si legge su X da quando si è saputo della reunion dei quattro ex concorrenti del GF in Toscana.

Il legame nato sotto i riflettori

Helena, Javier, Luca e Amanda si sono conosciuti tra le mura del Grande Fratello e lì hanno stretto un'amicizia che sta durando anche fuori dal contesto televisivo.

All'interno della casa, ad esempio, Calvani è stato un punto di riferimento per Prestes, infatti lei si rivolgeva a lui tutte le volte che era in crisi o quando non sapeva come comportarsi con Martinez.

I "veterani" del gruppo hanno sempre fatto il tifo per quelli che i fan hanno ribattezzato gli Helevier, soprattutto Lecciso che ha cercato di far ragionare il pallavolista su quanto la modella fosse la donna adatta a lui.